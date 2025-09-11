मुंबई

MHADA Auction: व्यवसायासाठी जागा शोधताय? गाळ्यांच्या लिलावासाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू, म्हाडाची मोठी घोषणा!

MHADA Property Auction: व्यवसायासाठी जागा हवी आहे? तर म्हाडा कोकण मंडळाच्या गाळ्यांच्या ऑनलाईन लिलावाला सुरुवात झाला आहे. नोंदणी प्रक्रियेचा शुभारंभ झाला आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

म्हाडा कोकण मंडळातर्फे विरार बोळींज (जिल्हा पालघर) आणि चितळसर मानपाडा (जिल्हा ठाणे) येथील गृहनिर्माण प्रकल्प परिसरातील एकूण ७१ अनिवासी गाळ्यांच्या विक्रीसाठी ई-लिलाव प्रक्रियेची सुरुवात करण्यात आली आहे. गो-लाईव्ह कार्यक्रमांतर्गत म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखडे यांच्या हस्ते या ऑनलाईन नोंदणी आणि अर्ज प्रक्रियेला प्रारंभ झाला.

