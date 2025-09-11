MHADA Auction: व्यवसायासाठी जागा शोधताय? गाळ्यांच्या लिलावासाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू, म्हाडाची मोठी घोषणा!

म्हाडा कोकण मंडळातर्फे विरार बोळींज (जिल्हा पालघर) आणि चितळसर मानपाडा (जिल्हा ठाणे) येथील गृहनिर्माण प्रकल्प परिसरातील एकूण ७१ अनिवासी गाळ्यांच्या विक्रीसाठी ई-लिलाव प्रक्रियेची सुरुवात करण्यात आली आहे. गो-लाईव्ह कार्यक्रमांतर्गत म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखडे यांच्या हस्ते या ऑनलाईन नोंदणी आणि अर्ज प्रक्रियेला प्रारंभ झाला. .या लिलावात विरार येथील ४४ तर चितळसर मानपाडा येथील २७ गाळे उपलब्ध असून १३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजल्यापासून पात्र अर्जदारांसाठी ऑनलाईन बोली प्रक्रिया सुरू होणार आहे. तर १४ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता एकत्रित निकाल जाहीर केला जाईल. नोंदणी आणि अर्ज प्रक्रिया ११ सप्टेंबर ते २६ सप्टेंबर २०२५ दरम्यान सुरू राहणार आहे. अर्जदारांनी या कालावधीत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. कागदपत्रांची पडताळणी २६ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर दरम्यान होईल..Pune Housing Lottery: सामान्यांचं घरकुलाचं स्वप्न पूर्ण होणार! पुणे गृहनिर्माण मंडळाची ४१८६ घरांची ऑनलाईन सोडत, अर्ज कसा करायचा?.तर अनामत रक्कम भरण्याची मुदत ८ ते १० ऑक्टोबरपर्यंत ठेवण्यात आली आहे. ई-लिलावात सहभागी होण्यासाठी अर्जदाराचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे आणि २०१८ नंतरचे महाराष्ट्रातील अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. विस्तृत पात्रता निकष, गाळ्यांचे विवरण, सामाजिक आरक्षण आणि अर्ज करण्याची कार्यपद्धती या संदर्भातील सविस्तर माहिती म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.