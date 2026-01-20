Mhada House: २५ वर्षांपूर्वीच्या विजेत्यांना दिलासा! घरांसाठी म्हाडाचा जुना दर निश्चित; कमी किंमतीत मिळणार हक्काचं घरं

मुंबई : म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या लाॅटरीत ठाण्याच्या चितळसर येथील घरांसाठी २५ वर्षांपूर्वी विजेते ठरलेल्या तब्बल १५६ जणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. संबंधितांसाठी म्हाडाने कोकण मंडळाच्या लाॅटरीत घरे राखीव ठेवली होती; पण त्याची किंमत काय असणार, हा प्रश्न होता. म्हाडाने आता २००० मध्ये जी किंमत होती, त्यावर केवळ चार टक्के व्याज आकारून सुमारे ३६ लाख ५१ हजार रुपये किमतीत घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे..म्हाडाकडून सर्वसामान्यांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने लाॅटरी काढली जाते. त्याचप्रमाणे कोकण मंडळाने २००० मध्ये काढलेल्या लाॅटरीत चितळसर येथील अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटातील २०० घरांचा समावेश होता. .महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा परदेश दौरा! मलेशिया, व्हिएतनाम आणि फिलीपीन्समध्ये आधुनिक शेतीचे प्रशिक्षण घेणार; सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना.त्यानुसार अर्ज केलेल्या १५६ जणांना येथे घरे लागली खरी; पण या भूखंडावर आरक्षण असल्याचे तांत्रिक कारण पुढे करीत ठाणे महापालिकेने घरांच्या प्रकल्पाला परवानगी नाकारली होती. दरम्यान, म्हाडाच्या लाॅटरीत विजेते ठरलेल्या अर्जदारांना म्हाडाने त्यांच्याकडून घेतलेली अनामत रक्कम परत केली नव्हती. त्यामुळे ते घराच्या प्रतीक्षेत होते..चार टक्के व्याजकोकण मंडळाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या घरांच्या लाॅटरीत तत्कालीन विजेत्यांसाठी चितळसर येथील घरे राखीव ठेवली होती; मात्र त्यांच्या किमती ५१ लाखांच्या घरात होत्या, तर २००० मध्ये काढलेल्या लाॅटरीच्या वेळी तुलनेने घरांच्या किमती कमी होत्या. त्यामुळे आताच्या किमतीनुसार घर घेणे आमच्या आवाक्याबाहेर असल्याने म्हाडाने घरांच्या किमती कमी करण्याची मागणी केली होती. .बारावी–दहावी परीक्षेआधी महाराष्ट्र बोर्डाचा मोठा निर्णय! नियम, मार्गदर्शन आणि प्रेरणा एकाच ठिकाणी मिळणार; पण कसं? जाणून घ्या....त्यानुसार म्हाडाने घरांच्या किमती ३१ लाख ४७ हजार रुपयांपर्यंत कमी केल्या आहेत. या रकमेवर चार टक्के व्याज आकारले जाणार असल्याने त्या घराची किंमत ३६ लाखांवर पोहोचणार असल्याचे कोकण मंडळाचे मुख्य अधिकारी डाॅ. विशाल राठोड यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.