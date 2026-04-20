म्हाडाच्या ‘कोकण मंडळा’तील कर्मचाऱ्यांवर ताण, पदे रिक्त असल्याने समस्या

मुंबई : म्हाडाच्या कोकण मंडळात सध्या अनेक पदे रिक्त असल्याने कर्मचाऱ्यांवर ताण येत आहे. मंडळासाठी एकूण १५६ पदे मंजूर असताना केवळ ९४ कर्मचारी आहेत, त्यापैकी १२ कर्मचारी म्हाडाच्या इतर मंडळांमध्ये सेवा वर्ग अंतर्गत कार्यरत असल्याने एका कर्मचाऱ्यावर दोन-दोन टेबलच्या कामाचा भार पडत असल्याने वेळेत काम कसे पूर्ण करणार, असा सवाल कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे. .मुंबई मंडळाच्या बरोबरीने कोकण मंडळाकडून सातत्याने लाॅटरी काढली जात असून, त्यांच्या मालमत्ताही मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे उपलब्ध मालमत्तांचे भाडे वसूल करणे, नव्याने काम सुरू असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची उभारणी करणे, घरांच्या विक्रीसाठी जाहिरात काढणे, विजेत्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करून घेतानाच त्यांना घराचा ताबा देणे, अशी वेगवेगळी कामे करावी लागतात..त्यासाठी कोकण मंडळाकरिता म्हाडा प्राधिकरणाने १५६ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर केली होती; मात्र सेवानिवृत्ती, इतर ठिकाणी सेवा वर्ग करणे आदी बाबींमुळे कर्मचारी कमी झाले आहेत. रिक्त असलेल्या पदांमध्ये सहाय्यक कर्मचारी, लिपिक, वरिष्ठ लिपिक अशी पदे असल्याचे कोकण मंडळाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले..शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठामुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत राज्यातील तब्बल १२ लाख ८२ हजारहून अधिक शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपाला दिवसा वीजपुरवठा केला जात आहे. त्याकरिता दररोज ४,७७९ मेगावाॅट विजेचा पुरवठा उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना रात्री कृषिपंप चालवण्याच्या संकटातून सुटका होत आहे, असे महावितरणने कळवले आहे..राज्यातील ४५ लाख शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपाला दिवसा वीज उपलब्ध व्हावी याकरिता मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत १६ हजार मेगावॉट क्षमतेचे विक्रेंद्रित सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार आतापर्यंत आतापर्यंत ३,१८७ कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यात आले असून, राज्यातील तब्बल १२ लाख ८२ हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा ४,७७९ मेगावॅट विजेचा पुरवठा उपलब्ध झाला आहे.