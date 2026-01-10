मुंबई

MHADA Lottery: म्हाडाकडून नववर्षाचं गिफ्ट! मुंबईत २०००हून अधिक घरांची सोडत; कधी फुटणार लाॅटरीचा बार?

MHADA House Lottery 2026: म्हाडा कोकण मंडळाकडून लवकरच दोन हजारांहून अधिक घरांच्या लाॅटरीची जाहिरात काढली जाणार आहे. यामुळे ठाणे, कल्याण, घोटेघर, डोंबिवली परिसरात घर घेणाऱ्यांसाठी ही सुवर्णसंधी असणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : म्हाडाच्या घरांच्या लाॅटरीकडे डोळे लावून बसलेल्या सर्वसामान्यांसाठी खुशखबर आहे. कोकण मंडळाकडून ठाणे, कल्याण, घोटेघर, डोंबिवली परिसरातील दोन हजारांहून अधिक घरांच्या लाॅटरीची जाहिरात फेब्रुवारीत काढली जाणार आहे. एप्रिल-मे महिन्यात या लाॅटरीचा बार फुटणार आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या माध्यमातून गृहस्वप्न उराशी बाळगलेल्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

