Mhada House: म्हाडाच्या घरांची हातोहात होणार विक्री! खरेदीदारांना तत्काळ मिळणार कर्ज

मुंबई : विक्रीआभावी गेल्या तीन-चार वर्षांपासून पडून असलेली म्हाडाची घरे आता हातोहात विकली जाणार आहेत. अल्प उत्पन्न गटातील आणि पीएम आवास योजनेतील ही घरे असून ती खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांचे उत्पन्न कमी असल्याने त्यांना गृहकर्ज सहजपणे मिळत नाही. त्यामुळे कोकण मंडळाची जवळपास १०-१२ हजार घरे आजही विक्रीविना पडून आहेत. त्यांची विक्री व्हावी, खरेदीदाराला कर्ज मिळावे म्हणून म्हाडाच्या कोकण मंडळाने टीईएनबी फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड या वित्तीय संस्थेसोबत करार करणार आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या जवळपास ४० बँकांकडून कर्ज मिळू शकणार आहे..सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी म्हाडाकडून अत्यल्प, अल्प उत्पन्न गटातील हजारो घरे उभारली जातात. तसेच पंतप्रधान आवास योजनेतून मोठ्या प्रमाणात घरे उभारली आहेत. तसेच रिक्षा- टॅक्सीचालक, भाजपला विक्रेते अशा लहान व्यावसायिकांना बँका कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे कोकण मंडळाची विरार-बोळिंज, खोनी, घोटेघर, शिरढोन, भंडारली अशा ठिकाणी अल्प उत्पन्न गटाची २,५००-३,००० तर पीएमएवायची नऊ हजार घरे पडून आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ही घरे खरेदी करण्यास इच्छुक असलेल्यांना सहजपणे कर्ज मिळावे, म्हणून म्हाडाने निविदा काढून टीईएनबी या संस्थेची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे घर खरेदीदारांसह म्हाडाला मोठा दिलासा मिळणार आहे..४० हून अधिक बँकांचा पर्यायवित्तीय संस्थेची नियुक्ती करण्यासाठी नुकत्याच निविदा मागवल्या होत्या. त्यामध्ये टीईएनबी फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, ड्रीविवो टेक्नॉलॉजी आणि कन्नन कॉर्पोरेट कंपनी या तीन संस्था आल्या होत्या. त्यापैकी टीईएनबी पात्र ठरली असून त्यांना स्वीकृतीपत्र दिले आहे. जवळपास ४० बँका, एनबीएफसी आणि अन्य वित्तीय संस्थाकडून गृहकर्जाचा पर्याय मिळेल..म्हाडाला १५ टक्के हिस्सा मिळणारकरार केलेल्या वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातून खरेदीदाराने कर्ज घेतल्यानंतर संबंधित बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून टीईएनबीला कमिशन रुपाने परतावा दिला जाईल, त्यापैकी म्हाडाला १५ टक्के एवढा हिस्सा मिळणार आहे. त्यामुळे घरांची विक्री करतानाच म्हाडाला आर्थिक मदत होईल..