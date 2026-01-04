मुंबई

MHADA: म्हाडाचा विकसकांवर चाप! थकीत भाड्याच्या तक्रारींसाठी नवे पोर्टल सुरू होणार; रहिवाशांना दिलासा

MHADA Portal for file complaints against Developers: थकीत भाड्याच्या तक्रारींसाठी म्हाडाकडून नवे पोर्टल सुरू केले जाणार आहे. यामुळे रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
Mhada

Mhada

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त (सेस) इमारतींच्या पुनर्विकासास म्हाडाकडून चालना दिली जात आहे; मात्र या पुनर्विकासादरम्यान अनेकदा विकसक रहिवाशांचे भाडे थकवीत असल्याची बाब समोर आली आहे. याची म्हाडाने गंभीर दखल घेतली असून, भाडे थकवणाऱ्या विकसकांविरोधात घरी बसून तक्रार नोंदवता यावी, म्हणून नवीन पोर्टल सुरू केले जाणार आहे. त्यामुळे आलेल्या तक्रारींची दखल घेत तत्काळ कारवाई करणे म्हाडाला शक्य होणार आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
mhada
developers
NOC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com