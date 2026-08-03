Mhada: म्हाडा मालामाल होणार! वर्षाला १४ कोटी रुपये मिळणार; १८ हजारांहून अधिक घरांचा मोठा प्रकल्प सुरू

मुंबई : कोकण मंडळाच्या शिरढोण येथील न विकल्या गेलेल्या घरांच्या माध्यमातून म्हाडा मालामाल होणार आहे. पीएम आवास योजनेतील विक्री न झालेली घरे धूळखात ठेवण्याऐवजी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाला (सीआयएसएफ) भाडेतत्त्वावर दिली जाणार आहेत..म्हाडाला दरवर्षी तब्बल १३ कोटी ५६ लाख रुपये भाडे मिळणार आहे. या घरांना आठ हजार आणि १३ हजार रुपये एवढे भाडे आकारले जाणार असून, त्याबाबत लवकरच म्हाडा आणि सीआयएसएफमध्ये करार होणार आहे..Mumbai Sawantwadi Express : गणेशोत्सवापूर्वी चाकरमान्यांना मोठं गिफ्ट! मुंबई-सावंतवाडी दरम्यान धावणार नवीन एक्स्प्रेस; 'या' 22 स्थानकांवर थांबणार.ठाणे जिल्ह्यातील शिरढोण येथे म्हाडाचा सुमारे १८ हजारांहून अधिक घरांचा मोठा प्रकल्प सुरू आहे. त्यापैकी अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी असलेल्या १,९०५ घरांसाठी २०१८ मध्ये, तर २०२५ मध्ये सुमारे ५,००० घरे लॉटरीद्वारे उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यापैकी विक्री न झालेली १,१०० घरे एकगठ्ठा सीआयएसएफच्या जवानांसाठी भाडेतत्त्वावर दिली जाणार आहेत. त्यानुसार अत्यल्प उत्पन्न गटाच्या घरासाठी ८,००० रुपये तर अल्प उत्पन्न गटातील घरासाठी १३,००० रुपये मासिक भाडे आकारले जाणार आहे..डिपॉझिटपोटी दोन महिन्यांचे भाडेसीआयएसएफला भाडे तत्त्वावर दिल्या जाणाऱ्या घरासाठी मासिक भाडे आणि डिपॉझिटची रक्कम म्हाडाला द्यावी लागणार आहे. त्यानुसार दोन महिन्यांच्या भाड्याची रक्कम डिपॉझिट म्हणून मोजावी लागणार आहे. त्यापोटी म्हाडाला सव्वादोन कोटी रुपये मिळणार आहेत.म्हाडाकडून सीआयएसएफला भाडेतत्त्वावर दिल्या जाणाऱ्या घरांसाठी दरवर्षी मूळ भाड्याच्या पाच टक्के एवढी भाडेवाढ होणार आहे. त्यामुळे म्हाडाला विक्री न झालेल्या घरांच्या माध्यमातून चांगले उत्पन्न मिळणार आहे..Mumbai News: केवळ क्रूरतेचे आरोप पुरेसे नाहीत, घटस्फोटाची याचिका न्यायालयाने फेटाळली.सीआयएसएफला देण्यात येणारी घरे - १,१००अत्यल्प उत्पन्न गट - ६०० घरेअल्प उत्पन्न गट - ५०० घरेघरांचे क्षेत्रफळ - ३१०-४५० चौ. फुटभाडे - ८,००० आणि १३,००० रुपये (मासिक).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.