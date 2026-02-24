मुंबई

MHADA Lottery: घराच्या स्वप्नपूर्तीसाठी मुंबईकरांना मोठी संधी! ३,५०० घरांची लॉटरी निघणार; म्हाडाची मोठी घोषणा, पण कुठे?

Mumbai Mhada House Lottery: म्हाडाने 'ॲडव्हान्स काँट्रिब्युशन स्किम'अंतर्गत घरे उभारण्याची योजना आखली आहे. त्यामध्ये मुंबईत तब्बल ३,५०० घरांची लॉटरी काढली जाणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : आतापर्यंत तयार घरांची लॉटरी काढणारे म्हाडा आता ॲडव्हान्स काँट्रिब्युशन स्किमअंतर्गत घरे उभारणार आहे. त्यामध्ये गोरेगाव पत्रा चाळ, विक्रोळी कन्नमवारनगर आणि प्रतीक्षानगर या तीन ठिकाणी तब्बल ३,५०० घरे असणार आहेत.

