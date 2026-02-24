MHADA Lottery: घराच्या स्वप्नपूर्तीसाठी मुंबईकरांना मोठी संधी! ३,५०० घरांची लॉटरी निघणार; म्हाडाची मोठी घोषणा, पण कुठे?

मुंबई : आतापर्यंत तयार घरांची लॉटरी काढणारे म्हाडा आता ॲडव्हान्स काँट्रिब्युशन स्किमअंतर्गत घरे उभारणार आहे. त्यामध्ये गोरेगाव पत्रा चाळ, विक्रोळी कन्नमवारनगर आणि प्रतीक्षानगर या तीन ठिकाणी तब्बल ३,५०० घरे असणार आहेत..म्हाडाकडून लवकरच काढल्या जाणाऱ्या लॉटरीत या घरांचा समावेश केला जाणार आहे. ही घरे असलेल्या प्रकल्पांना आवश्यक सर्व परवानग्या मिळाल्या असून, प्राथमिक स्तरावर काम सुरू झाले आहे. सध्या ज्या इमारतींची कामे अंतिम टप्प्यात आली आहेत, त्या घरांचा लॉटरीत समावेश केला जातो. पण म्हाडाकडे मुंबईत पुरेशी तयार घरे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे मार्च-एप्रिलमध्ये मुंबई मंडळाकडून काढल्या जाणाऱ्या लॉटरीत ॲडव्हान्स काँट्रिब्युशन स्किमअंतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या घरांचा समावेश असणार आहे. गोरेगाव पत्रा चाळ येथे २,९५० घरे असणार आहेत..Mumbai News: अतिक्रमणांवर हातोडा! मुंबईतील पदपथांवर आयुक्तांची धडक पाहणी; अनधिकृत बांधकामांबाबत कारवाईचे निर्देश.त्यामध्ये उच्च उत्पन्न गटासाठीची २५० घरे असणार आहेत. मध्यम उत्पन्न गटाची १,७०० तर अल्प उत्पन्न गटाची घरे १,००० घरे असणार आहेत. कन्नमवारनगर आणि प्रतीक्षानगर येथे ६०० घरे असणार असून, त्यामध्ये बहुतांश घरे मध्यम उत्पन्न गटातील असणार आहेत. दरम्यान, या घरांची लॉटरी काढल्यानंतर विजेत्यांना पुढील तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने घराचे पैसे भरता येणार आहेत..कोठे, किती घरे?गोरेगाव पत्रा चाळ - २,९५०कन्नमवारनगर आणि प्रतीक्षानगर - ६००.Mumbai : रेबीज झाल्याच्या भीतीनं ३० वर्षीय तरुणानं आयुष्य संपवलं; भटक्या कुत्र्याच्या चाव्यानंतर घेतलेलं एकच इंजेक्शन.तुम्हाला कोणत्या बातम्या वाचायला आवडतात? एक मिनिटाचा हा सर्वे भरून आम्हाला नक्कीच सांगा. इथे भरा: https://3ofmdvm6sbw.typeform.com/to/v7pynEzq.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.