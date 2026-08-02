MHADA: स्वप्नाच्या शहरात स्वत:चं घर! म्हाडाच्या घरांची लवकरच लॉटरी निघणार, विकसकांकडून ५,५०० घरे मिळणार; तयारी सुरू

मुंबई : म्हाडाच्या कोकण मंडळाकडून लवकरच घरांची लॉटरी जाहीर केली जाणार आहे. त्यांची खरी भिस्त खासगी विकसकांकडून मिळणाऱ्या घरांवर असणार आहे. ठाणे, कल्याण डोंबिवली, वसई-विरार आणि नवी मुंबई या चार महापालिका क्षेत्रांतील विकसकांकडून सुमारे साडेपाच हजार घरे मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात किती घरे मिळणार, त्यावरच लॉटरीतील घरांचा निश्चित आकडा ठरणार आहे. त्यासाठी विकसकांकडून किती घरे मिळतील याची कोकण मंडळाकडून आकडेमोड सुरू आहे..मुंबईतील घरांच्या किमती आवाक्याबाहेर असल्याने सर्वसामान्यांचे कोकण मंडळाच्या लॉटरीकडे लक्ष लागले आहे. सध्या म्हाडाच्या कोकण मंडळाकडे स्वमालकीची दोन-अडीच हजार घरे विखुरलेल्या स्वरूपात आहेत. त्यामुळे मोठी लॉटरी काढण्यासाठी कोकण मंडळाने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येत असलेल्या ठाणे, कल्याण डोंबिवली, वसई-विरार, नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाला पत्र पाठवून मंजूर प्रस्तावांचा अभ्यास केला आहे..Mumbai News: मुंबईवर आता सीसीटीव्हीची नजर, उघड्यावर कचरा फेकणाऱ्यांना दणका; महापालिकेचा मोठा निर्णय.त्यानुसार संबंधित महापालिका क्षेत्रांतून साडेपाच हजार घरे मिळणे अपेक्षित असल्याचे कोकण मंडळाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यानुसार विकसकांना पत्र दिली असून, त्यांच्याकडून मिळणे अपेक्षित असलेली घरे कधीपर्यंत पूर्ण होतील, त्यांचा लॉटरीत समावेश करता येईल का, यावर काम सुरू आहे..विखुरलेल्या घरांना प्रतिसाद मिळेनाकोकण मंडळाकडे सध्या वेगवेगळ्या ठिकाणच्या दोन-अडीच हजार विखुरलेल्या सदनिका आहेत. याआधीही त्यांचा लॉटरीत समावेश केला, मात्र त्यांच्या विक्रीला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आताच्या लॉटरीत तरी त्याला प्रतिसाद मिळणार का, त्यांची विक्री होणार का, हे प्रश्न आहेत..Navi Mumbai: नवी मुंबईतील वृद्धाची कोट्यवधींची फसवणूक! डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली दीड महिना मानसिक छळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.