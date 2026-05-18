Mumbai News: उमरखाडीचा कायापालट, समूह पुनर्विकासाचे म्हाडाचे नियोजन, रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार

बापू सुळे मुंबई : दक्षिण मुंबईतील भायखळा येथील उमरखाडी परिसराचा कायापालट होणार आहे. ७०-८० वर्षे जुन्या असलेल्या उपकर प्राप्त (सेस) इमारतींबरोबरच येथे असलेल्या पीएमजीपी इमारतींचा बांधकाम आणि विकास संस्थेच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्याचे म्हाडाचे नियोजन आहे. सुमारे २५ हजार चौरस मीटरच्या भूखंडावरील या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाने आराखडा तयार केला असून त्याचे लवकरच म्हाडा प्राधिकारणासमोर सादरीकरण केले जाणार आहे. त्यामुळे डोक्यावर धोकादायक छप्पर घेऊन दिवस काढणाऱ्या येथील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..कामाठीपुरा येथील मोडकळीस आलेल्या सेस इमारतींचा बांधकाम आणि विकास संस्थेच्या (सी अॅण्ड डीए) माध्यमातून पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेला सुरुवात झालेली असतानाच म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने आता उमरखाडी परिसरातील सुमारे २५ हजार २३७ चौरस मीटर क्षेत्रफळावरील (सव्वासहा एकर) पीएमजीपी, सेस, खासगी इमारतीचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याचे नियोजन आहे..या भूखंडावरील या भूखंडावरील इमारतींमध्ये १,९२८ भाडेकरू रहिवासी असून अनिवासी २६८ भाडेकरू आहेत. म्हाडाने सध्या तयार केलेल्या आराखड्याचा विचार करता हा समूह पुनर्विकास व्यवहार्य न झाल्यास आणखी खासगी इमारतींचा समावेश करण्याबाबत चाचपणी सुरू आहे. या माध्यमातून संबंधित रहिवाशांना प्रशस्त घरे मिळू शकणार असून म्हाडालाही सी अॅण्ड डीएमधून घरे मिळू शकतील..दरम्यान, एकल इमारतींच्या पुनर्विकासाऐवजी समूह पुनर्विकास केल्यास रहिवाशांना अत्याधुनिक प्रशस्त घरे मिळू शकणार असून परिसरातील सुविधा चांगल्या देणे शक्य होणार असल्याचे म्हाडाच्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले..राज्य सरकारला प्रस्ताव देणारउमरखाडी परिसरातील इमारतींचा समूह पुनर्विकास करण्याबाबतचा आराखडा म्हाडाने तयार केला असून त्याचे लवकरच म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्याकडे सादरीकरण केले जाणार आहे. त्यानंतर प्राधिकरणाच्या मंजुरीने हा समूह पुनर्विकास प्रकल्पाचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला जाणार असल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली..कोणत्या इमारतींचा किती भूखंड ?पीएमजीपी इमारती - ७,४३७ चौरस मीटरम्हाडा पुनर्रचित इमारती - १,७३८ चौरस मीटरम्हाडा अधिग्रहित इमारती - ४,००३ चौरस मीटरनोटीस दिलेल्या इमारती - १,४२५ चौरस मीटरखासगी सेस इमारती - ५,१८५ चौरस मीटरखासगी इमारती - ६४२ चौरस मीटरकुठे किती भाडेकरू ?पीएमजीपी इमारती ८३५ताब्यातील इमारती २३६कोसळलेल्या इमारती ५९खासगी सेस इमारती २६१नोटीस दिलेल्या इमारती १२२खासगी इमारती आणि इतर ४१५.चार एफएसआय मिळणारउमरखाडी परिसरातील ज्या पीएमजीपी, सेस, पुनर्रचित आणि खासगी तसेच इमारतींचा समूह पुनर्विकास करण्याचे म्हाडाचे नियोजन सुरू आहे. त्याठिकाणी कमाल चार एफएसआय मिळणार आहे. त्यामुळे या ठिकाणी पुनर्वसन सदनिकांबरोबरच विक्रीयोग्य क्षेत्रफळ उपलब्ध होऊ शकेल. त्या माध्यमातून म्हाडाला भविष्यात विक्रीयोग्य इमारतींमधून घरे मिळतील. तसे म्हाडाचे नियोजन सुरू आहे.