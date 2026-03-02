मुंबई

Mhada: पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी रहिवाशांवर? असहकारामुळे म्हाडा धोरणात्मक निर्णयाच्या तयारीत

Mhada House Water Supply : म्हाडाने पाणीबिलाची वाढती थकबाकी आणि सोसायटीच्या असहकार धोरणामुळे मोठा निर्णय घेतला आहे. म्हाडाकडून पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी रहिवाशांवर टाकण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत.
मुंबई : म्हाडाच्या मुंबईत ५६ वसाहती असून, त्यावर हजारो सदनिका आहेत. तेथील पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती, स्वच्छता आदी सुविधा आतापर्यंत म्हाडाकडून पार पाडल्या जात आहेत. मात्र, पाणीबिलाची वाढती थकबाकी आणि सोसायटीच्या असहकार धोरणामुळे म्हाडाने पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी रहिवाशांवर टाकण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता आहे.

