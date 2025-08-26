Mhada House: म्हाडाच्या 'या' घरांची लॉटरीशिवाय विक्री होणार, प्रशासनाच्या मंजुरीनंतर अंतिम निर्णय

मुंबई : म्हाडाची ताडदेव येथील विक्री न झालेली सहा-सात कोटी रुपये किमतीच्या महागड्या घरांची लॉटरीशिवाय प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर विक्री केली जाणार आहे. या घरांचा दोन वेळा लॉटरीत समावेश करूनही विक्री न झाल्याने म्हाडाचे जवळपास ५०-५५ कोटी रुपये एकाच इमारतीतील घरांमुळे अडकून पडले आहेत. त्यामुळे लॉटरीशिवाय या घरांची विक्री करून अडकलेला निधी उपलब्ध करून घेण्याचा म्हाडाचा विचार आहे. .म्हाडा प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतरच अंतिम निर्णय होणार आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणातील तरतुदीनुसार गृह प्रकल्प राबवताना संबंधित विकसकांनी हाउसिंग स्टॉक, प्रीमियमच्या माध्यमातून म्हाडाला ठरावीक घरे देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार २०२२-२३ मध्ये एका खासगी विकसकाकडून म्हाडाला ताडदेव येथील क्रिसेंट टॉवरमध्ये आठ घरे मिळाली आहेत..Mumbai News: पावसात बेघरांची दैना! मोसमी निवाऱ्यांची कमतरता, उघड्यावर राहणाऱ्यांचे हाल सुरूच .विक्रीसाठी म्हाडाने दोन वेळा लॉटरीत समावेश केला, परंतु त्याची विक्री होऊ शकलेली नाही. त्यानंतर ही घरे सेवा निवासस्थान म्हणून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना देण्याच्या हालचाली म्हाडाने केल्या, मात्र तोही प्रयत्न यशस्वी झालेला नाही. त्यामुळे या घरांची लॉटरीशिवाय प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर विक्री करावी लागणार असल्याचे म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले..ऑनलाइन अर्ज घ्यावे लागणारम्हाडाच्या महागड्या विक्री न झालेल्या घरांची संख्या कमी आहे. तसेच किंमतही निश्चित आहे. त्याची विक्री प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर करावी लागणार आहे. त्यामुळे ठरावीक दिवशी, निश्चित वेळेत ऑनलाइन अर्ज मागवावे लागतील. त्यासाठी आधी जाहिरात करावी लागणार आहे..ट्रेनच्या तिकीटावर असणारा पीएनआर नंबर म्हणजे काय? नेमका अर्थ आणि फुलफॉर्म काय?.विक्री न झालेल्या घरांमुळे मोठा निधी अडकून पडला आहे. तसेच मेंटेनन्सचा भार पडत आहे. त्यामुळे ही घरे प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर विक्री करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.- अनिल वानखडे, उपमुख्य कार्यकरी अधिकारी, म्हाडा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.