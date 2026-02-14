Mhada: घरासाठी आता आर्थिक ताण नाही, म्हाडाचा दिलासादायक निर्णय

बापू सुळेमुंबई : म्हाडाचे घर घेऊ पाहणाऱ्यांना सध्या घराची लॉटरी लागल्यानंतर इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळताच म्हाडाकडून तात्पुरते देकारपत्र पाठवत पैसे भरण्यास सांगितले जात होते. आता ॲडव्हान्स काँट्रिब्युशन स्कीमअंतर्गत घरे उभारली जाणार आहेत. त्यामुळे जसे इमारतीचे काम पूर्ण होईल, तसे टप्प्याटप्प्याने पैसे भरता येणार आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य लॉटरी विजेत्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून लॉटरी लागल्यानंतर पुढील दोन-तीन वर्षांत पैसे जमवून भरणे शक्य होणार आहे..म्हाडाकडून घराची लॉटरी काढल्यानंतर विजेत्यांना प्रथम सूचनापत्र पाठवले जाते. त्यानंतर इमारतीला ओसी मिळताच तत्काळ पत्र पाठवत घराच्या एकूण किमतीच्या २५ टक्के रक्कम भरण्यास सांगितले जाते. त्यानंतर पुढील ६० दिवसांत उर्वरित ७५ टक्के रक्कम भरण्यास सांगितले जाते. लॉटरी लागल्यानंतर सर्वसामान्यांची पैशांची जमवाजमव करताना आर्थिक ओढाताण होते..Mumbai Local: महाशिवरात्रीनिमित्त शिवमंदिरात जायचा प्लॅन करताय? लोकल वेळापत्रक पहाच, 'या' मार्गावर विशेष ब्लॉक .त्यामुळे म्हाडाने आता मुंबईत ॲडव्हान्स काँट्रिब्युशन स्कीमअंतर्गत घरे बांधण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यानुसार गृहयोजनेचा आराखडा तयार होऊन काम सुरू झाल्यानंतर घराची लॉटरी काढली जाणार आहे. त्यामध्ये विजेते ठरलेल्यांना सुरुवातीला केवळ १० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. त्यानंतर पुढील तीन वर्षांत उर्वरित रक्कम भरून घराचा ताबा घेता येणार आहे..कर्जसुलभता येणारलॉटरी विजेत्यांना टप्प्याटप्प्याने पैसे भरावे लागणार असल्याने त्यांच्यावर एकाच वेळी आर्थिक भार पडणार नाही. उलट पैसे जमतील तसे वेळोवेळी भरता येणार आहेत. तसेच एखाद्याला बँकेतून कर्ज घ्यावयाचे असेल तर ते सहजपणे मिळू शकणार असून जसे काम पूर्ण होईल, त्याप्रमाणे बँकेतून थेट म्हाडाला पैसे मिळतील..Mumbai Goa: कोकणवासीयांसाठी आनंदाची बातमी! मुंबई-गोवा महामार्गाचे चार पदरी काम कधी पूर्ण होणार? नवीन तारीख आली समोर.'असे' पैसे भरता येणारलॉटरी लागल्यानंतर १० टक्केलॉटरीच्या सहा महिन्यांनंतर १५ टक्केदुसऱ्या वर्षी २५ टक्केतिसऱ्या वर्षी २५ टक्केओसीकरिता अर्ज २५ टक्केयासाठी सुमारे तीन वर्षांचा कालावधी लागणारआधी काम पूर्ण झाले तरी रक्कम भरून घरांचा ताबा घेता येईल.सध्या मुंबईत म्हाडाकडे तयार घरांची संख्या कमी असल्याने ॲडव्हान्स काँट्रिब्युशन स्कीमअंतर्गत गृह प्रकल्प सुरू करतानाच त्याची लॉटरी काढण्याचा विचार आहे. त्यामुळे घरे पूर्ण करण्यास पुरेसा वेळ मिळू शकेल आणि विजेत्यांनाही आर्थिक ओढाताण न करता पैशाचे नियोजन करणे शक्य होईल.- अनिल वानखडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.