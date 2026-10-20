मुंबई

MHADA: म्हाडा मालामाल होणार, दरमहा एक कोटी १७ लाख रुपये मिळणार; काय आहे नवी योजना?

Mhada Revenue: म्हाडाकडून सीआयएसएफला भाड्यावर घरे दिली जाणार आहेत. यामुळे महिन्याला एक कोटी १७ लाख रुपये मिळणार आहे.
MHADA

MHADA

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : म्हाडाच्या कोकण मंडळाडून केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाला शिरढोण येथील भाडेतत्त्वावर दिल्या जाणाऱ्या घरांच्या माध्यमातून म्हाडा मालामाल होणार आहे. सुमारे १,१५० घरे सीआयएसएफला भाड्यावर दिली जाणार असून, त्या माध्यमातून महिन्याला एक कोटी १७ लाख रुपये भाडे मिळणार आहे. तसेच डिपॉझिटपोटी दोन कोटी ३४ लाख रुपये म्हाडाला मिळणार आहे. त्याबाबत म्हाडा आणि सीआयएसएफमध्ये करानामा होणार आहे.

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