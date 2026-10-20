MHADA: म्हाडा मालामाल होणार, दरमहा एक कोटी १७ लाख रुपये मिळणार; काय आहे नवी योजना?

मुंबई : म्हाडाच्या कोकण मंडळाडून केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाला शिरढोण येथील भाडेतत्त्वावर दिल्या जाणाऱ्या घरांच्या माध्यमातून म्हाडा मालामाल होणार आहे. सुमारे १,१५० घरे सीआयएसएफला भाड्यावर दिली जाणार असून, त्या माध्यमातून महिन्याला एक कोटी १७ लाख रुपये भाडे मिळणार आहे. तसेच डिपॉझिटपोटी दोन कोटी ३४ लाख रुपये म्हाडाला मिळणार आहे. त्याबाबत म्हाडा आणि सीआयएसएफमध्ये करानामा होणार आहे..कल्याण तालुक्यातील शिरढोण येथे म्हाडाचा १८ हजारांहून अधिक घरांचा मोठा गृहप्रकल्प सुरू आहे. त्यापैकी अल्यल्प उत्पन्न गटासाठी असलेल्या १९०५ घरांसाठी २०१८ मध्ये, तर २०२५ मध्ये सुमारे पाच हजार घरे लॉटरीद्वारे उपलब्ध करून दिली होती, मात्र विक्री न झालेली अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटासाठीची सुमारे ३००-४०० चौरस फुटांची १,१५० घरे एकगड्डा सीआयएसएफच्या जवानांसाठी दिली जाणार आहेत..मासिक पाळीतील रक्ताने माखलेले कपडे, अर्धनग्नावस्थेत 2 तास भयानक पूजा; महिलेची ७ लाखांची फसवणूक, भोंदूविरोधात गुन्हा.त्यानुसार अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी असलेल्या ३०० चौरस फुटांच्या घराला महिन्याला आठ हजार रुपये तर अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या ४०० चौरस फुटांच्या घरांसाठी १३ हजार रुपये भाडे मिळणार आहे. तसेच प्रत्येक घरासाठी दोन महिन्याचे भाडे डिपॉझिट म्हणून घेतले जाणार आहे. घरांच्या करारनाम्याचा मसुदा म्हाडाने सीआयएसएफला दिला असून, त्याला केंद्रातून मंजुरी मिळताच त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे..Mumbai News: पवई तलावाचे पाणी पिण्यायोग्य होणार, महापालिका जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणार .आधी पैसे मग करारनामाम्हाडाने दिलेला कारानाम्याचा मसुदा सीआयएसएफने मंजुरीसाठी आपल्या मुख्यालयाकडे पाठवला आहे. त्यामुळे सीआयएसएफ म्हाडाची घरे भाड्याने घेणार हे निश्चित झाले असले तरी आधी डिपॉझिटची आणि भाड्याची रक्कम म्हाडाला वळती केल्यानंतरच करारनामा केला जाईल. आधी पैसे मग करारनामा अशी म्हाडाने भूमिका घेतली आहे..देखभाल खर्च म्हाडाला भरावा लागणारम्हाडा सीआयएसएफला शिरढोणची घरे भाडेतत्त्वावर देत आहे. त्यामुळे सदर घरांच्या देखभालीबरोबरच मेंटेनन्सचा इतर खर्च म्हाडाला करावा लागणार आहे. त्याशिवाय पाणीबिल, मालमत्ता करही म्हाडाला भरावा लागणार आहे..सुरक्षेच्या दृष्टीने मजबूतसीआयएसएफ जवान वास्तव्यास असल्यानंतर संपूर्ण वसाहतीतील रहिवाशांमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने आणखी विश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊ शकेल. त्यामुळे येथील घरांना भविष्यात आणखी मागणी वाढेल असा विश्वास म्हाडाकडून व्यक्त केला जात आहे..सीआयएसएफला दिली जाणारी एकूण घरे - ११५०घरांचे क्षेत्रफळ ३००-४०० चौरस फूटअत्यल्प उत्पन्न गटातील घरासाठी भाडे- ८,००० रुपयेअल्प उत्पन्न गटातील घरासाठी भाडे-१३,००० रुपयेमासिक एकूण भाडे - एक कोटी १७ लाख रुपयेडिपॉझिट रक्कम दोन कोटी ३४ लाख रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.