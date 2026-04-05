MHADA: म्हाडाची पुन्हा लाॅटरी निघणार! ‘पीएमजीपी’तून मिळणार ९०० घरे, पन्नास टक्के जागेवर उभारणार सदनिका

मुंबई : जोगेश्वरीच्या पीएमजीपी वसाहतीच्या पुनर्विकासातून रहिवाशांबरोबरच म्हाडाही मालामाल होणार आहे. २७ हजार ६२५ चौरस मीटरचा संपूर्ण भूखंड असून, त्यापैकी जवळपास ५० टक्के जागेवर रहिवाशांकरिता पुनर्वसन इमारती उभारल्या जाणार असून, उर्वरित अर्ध्या भूखंडावर विक्रीयोग्य सदनिका उभारल्या जाणार आहेत. त्यानुसार जवळपास ८०० ते ९०० सदनिका म्हाडाला उपलब्ध होऊ शकणार आहेत..१९९०च्या दशकात जोगेश्वरी पीएमजीपी वसाहत उभारली असून, त्यामध्ये चारमजली १७ इमारती आहेत. त्यानुसार ९४२ निवासी आणि ४२ अनिवासी अशा एकूण ९८४ गाळे आहेत. राज्य सरकारच्या मंजुरीने या वसाहतीचा पूर्णविकास म्हाडा करणार आहे. त्यानुसार येथील रहिवाशांना ४५० चौरस फुटाची सुसज्ज सदनिका दिल्या जाणार आहेत..तर पुनर्वसन इमारतीशिवाय उर्वरित जागेवर जवळपास १७ मजली विक्रीयोग्य असलेल्या सदनिका उभारल्या जाणार असून, त्यामध्ये जवळपास ५५० सदनिका मध्यम उत्पन्न गटासाठीच्या, तर ३०० ते ३५० सदनिका अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या असणार आहेत. या सदनिकांची लाॅटरीद्वारे विक्री केली जाईल, अशी माहिती म्हाडाच्या अधिकाऱ्याने दिली. .इमारतींच्या उंचीवर मर्यादाम्हाडाकडून सुमारे ४५० चौरस फूट आणि ६५० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या दोन प्रकारच्या सदनिका उभारण्याची योजना आहे. त्यानुसार जवळपास प्रत्येकी २०० सदनिकांच्या चार विंग असणार आहेत. तर प्रत्येक विंगमध्ये चार अशा एकूण १६ इमारती असतील. फनेल झोनमुळे येथील इमारतींच्या उंचीवर मर्यादा येत असल्याने ५५ ते ५६ मीटर एवढी इमारतींची उंची असेल. .१७ मजली इमारती- प्रकल्पाचा एकूण खर्च - ४५० कोटी- ८००-९०० विक्रीयोग्य सदनिका- अल्प उत्पन्न गट - ४५० चौरस फूट- मध्यम उत्पन्न गट - ६५० चौरस फूट