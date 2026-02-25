Mhada: रहिवाशांना गुडन्यूज! घरं रिकामी करण्यासाठी शिप्टींन चार्जेस देणार, आर्थिक मदतीसाठी म्हाडाचा मोठा निर्णय

मुंबई : जोगेश्वरीच्या पीएमजीपी वसाहतीचा पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातून केला जाणार असून त्यासाठी कंत्राटदाराचीही नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे येथील रहिवाशांनी आपली घरे लवकर रिकामी करावीत म्हणून म्हाडा प्रयत्नशील आहे. त्यानुसार घरे रिकामी करून इतरत्र वास्तव्यास जाणा-या रहिवाशांना म्हाडाकडून शिप्टींग चार्जेस दिले जाणार आहेत. सदरची रक्कम सुमारे १०-१५ हजार रूपये असणार आहे. त्यामुळे संबंधित रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..१९९० च्या दशकात पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत जोगेश्वरी पीएमजीपी वसाहत उभारली असून त्यामध्ये चार मजली १७ इमारती आहेत. त्यानुसार ९४२ निवासी व ४२ अनिवासी अशा एकूण ९८४ गाळे आहेत. .Mumbai News: मुंबईतील राणीच्या बागेत गुजरातच्या सिंहाची गर्जना होणार; कधी? महत्त्वाची माहिती समोर.संरचनात्मक अहवालानुसार या इमारती अत्यंत जीर्णावस्थेत आहेत. त्यामुळे सरकारच्या मंजुरीने या वसाहतीचा पूर्णविकास म्हाडा करणार आहे. त्यासाठी ईपीसी कंत्राटदार म्हणून बी.जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे..दरम्यान, येथील ९४२ निवासी सदनिका आणि व्यवसायिक गाळ्यासाठी दोन लाख रुपयांचा कॉर्पस फंड देण्याची तयारी म्हाडाने दर्शवली आहे. तसेच भाडे आणि रहिवाशांना शिप्टींग चार्जेसही दिले जाणार आहेत. त्यामुळे मोडकळीस आलेल्या सदनिका रिकाम्या करण्यास प्रोत्साहन मिळणार असल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने दिली. दरम्यान शिप्टींगचे शुल्क मिळवण्यासाठी संबंधित रहिवाशाने घर रिकामे केल्याचे पुरावे देणे आवश्यक असणार आहेत..Money Lending Law: महाराष्ट्रातील सावकार अडचणीत येणार! कायद्यात मोठा बदल होणार; महाराष्ट्र सरकार महत्त्वाचं पाऊल उचलणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.