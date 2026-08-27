मुंबई

Mhada: रहिवाशांना मिळणार २५ हजार रुपये भाडे, पीएमजीपी वसाहत पुनर्विकास प्रकल्प; म्हाडा मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवणार

Jogeshwari PMGP Colony Redevelopment: पीएमजीपी वसाहत पुनर्विकास प्रकल्पातून रहिवाशांना २५ हजार रुपये भाडे मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Mhada will Redevelop Jogeshwari Colony

Mhada will Redevelop Jogeshwari Colony

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : जोगेश्वरीच्या पीएमजीपी वसाहतीमधील रहिवाशांना खुशशबर आहे. या वसाहतीचा म्हाडाकडून पुनर्विकास केला जाणार असून, त्यासाठी इमारती रिकाम्या करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

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