MIDC Land: एमआयडीसी भूखंडधारकांना मोठा धक्का; उद्योगांकडील ‘पडीक’ भूखंड परत घेणार, साडेपाच हजार एकर जमिनी वापराविना

मुंबई : राज्यभरातील विविध ठिकाणी अनेक उद्योजकांनी औद्योगिक वसाहतींमध्ये राज्य औद्योगिक महामंडळाकडून (एमआयडीसी) सवलतीच्या दरात घेतलेली सुमारे साडेपाच हजार एकर जमीन उद्योग न उभारताच वापराविना पडून आहेत. उद्योग विभागाने या जमिनी परत घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून, सुमारे २९०० उद्योजकांना याबाबत नोटिसा पाठविण्यात येणार आहेत. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.राज्यामध्ये नवीन औद्योगिक वसाहतींचा विस्तार वेगाने होत असून, अनेक उद्योगांना जमिनींची आवश्यकता आहे. त्यासाठी वापराविना पडून असलेली जमीन परत घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्याचबरोबर गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर (शेंद्राजवळील जयपूर आणि बिडकीन येथील औद्योगिक वसाहतीजवळील जागा); तसेच पुरंदर औद्योगिक वसाहतीचा विस्तार करण्यात येणार आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुरंदर येथील औद्योगिक वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. .छत्रपती संभाजीनगर येथील औद्योगिक वसाहतींमध्ये सध्या औद्योगिक भूखंड उपलब्ध नसल्याने बिडकीन येथे सुमारे ४५०० एकर जागेचा शोध सुरू आहे. तसेच, शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीजवळील जयपूर येथे नवीन औद्योगिक वसाहतीसाठी जागेचा शोध सुरू आहे. त्याचबरोबर उद्योजकांची वाढती मागणी लक्षात घेता उद्योजकांना वाटप केलेले; परंतु अविकसित भूखंड परत घेण्यात येणार आहेत. ‘एमआयडीसी’कडून पाणी, रस्ते, वीज आणि सुविधा दिल्यानंतर उद्योगांनी तीन वर्षांत या भूखंडांवर किमान ४० टक्के बांधकाम, तसेच उद्योगासंबंधीचे अन्य काम होणे गरजेचे असते. अनेक उद्योजकांनी अशा भूखंडावर अद्याप कोणतेही काम केलेले नाही..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘वर्षा’ या त्यांच्या निवासस्थानी एमआयडीसीअंतर्गत विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासंदर्भात आढावा घेतला. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांच्यासह संबंधित विविध वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते..‘‘औद्योगिक भूखंड वाटप प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ‘मिलाप’ या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे अर्ज, रिअल-टाइम ट्रॅकिंग, ऑफर लेटर आणि वाटप आदेशांचे स्वयंचलित वितरण; तसेच डॅशबोर्ड सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. एक ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत राज्यात १,१८३ औद्योगिक भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यातून ५,५०२ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला आहे,’’ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. उच्चाधिकार समिती स्तरावरील मंजुरी, विविध प्रशासकीय टप्पे; तसेच वनविषयक परवानग्यांमुळे होणारा विलंब कमी करण्यासाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी. उद्योगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध व्हावी आणि गुंतवणूक प्रकल्पांना गती मिळावी, यासाठी अनावश्यक प्रशासकीय टप्पे कमी करण्यावर भर देण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले..राज्यात सध्या ६६ हजार ३४३ एकर जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, पुणे, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, रत्नागिरी, रायगड, नाशिक आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यातील ९७ सामंजस्य करारांतर्गत सुमारे ७५ हजार २३४ एकर जमिनीची मागणी आहे. त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.मुख्यमंत्र्यांचे निर्देशप्रकल्पाचे स्वरूप आणि गुंतवणुकीच्या प्रमाणानुसार भूखंड विकासासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावीनिर्धारित मुदतीत बांधकाम सुरू करणे बंधनकारक राहणार असून, विकासात विलंब झाल्यास दंड आकारावाआवश्यकतेनुसार भूखंड पुन्हा ताब्यात घेण्याची तरतूदही प्रस्तावित करावी.औद्योगिक जमिनीच्या वापरात सुसूत्रता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी देश-विदेशातील सर्वोत्तम पद्धतीचा वापर करावा.इतर राज्यांतील धोरणांचा अभ्यास करून नवीन जमीन वाटप निकष निश्चित करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.