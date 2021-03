सचिन वाझेच्या जागी मिलिंद काठे यांची CIU प्रमुखपदी नियुक्ती

मुंबई: उद्योगपती मुकेश अंबानी यांची स्फोटकांनी भरलेली कार सापडली होती. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेल्या सचिन वाझेला NIAने तपासादरम्यान अटक केली. त्यानंतर राज्य सरकारने सचिन वाझेवर निलंबनाची कारवाई केली. निलंबन होताना सचिन वाझे CIU म्हणजेच क्राईम इंटेलिजन्स युनीट चा प्रमुख होता. त्यामुळे त्याच्या जागी कोणाची नियुक्ती होणार? याकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागले होते. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने केलेल्या बदल्यांमध्ये सचिन वाझेच्या जागी मिलिंद काठे यांना CIUच्या प्रमुखपदी नियुक्त करण्यात आले. मिलिंद मधुकर काठे हे गुन्हे शाखेच्या कक्ष २ चे निरिक्षक होते. त्यांची सध्या प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मुकेश अंबानी धमकी प्रकरणानंतर गुन्हे शाखेतील ६५ जणांच्या बदलीनंतर मंगळवारी गुन्हे शाखेला आणखी २४ नवीन अधिकारी मिळाले. त्यातच काठे यांचीही नियुक्ती झाली.

Maharashtra: Police Inspector Milind Madhukar Kathe has been appointed the head of Crime Intelligence Unit of Mumbai Police.

The CIU was being headed by Sachin Waze when an explosive-laden car was recovered near Mukesh Ambani's house. Waze is in NIA custody now.

