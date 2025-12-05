Mill Workers: गिरणी कामगारांना मिळणार हक्काची घरे, घरांसाठीच्या जाचक अटी रद्द!

मुंबई : गिरणी कामगार घराच्या प्रश्नावर कामगारांना जाचक ठरणाऱ्या अटी रद्द करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे, असे आज नगरविकास खात्याचे मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांनी कामगारांच्या शिष्टमंडळाला दिले..कामगार नेते आमदार सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखाली गिरणी कामगारांच्या शिष्टमंडळाने सिडको कार्यालयात नगरविकास खात्याचे मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांचे भेट घेतली. गिरणी कामगार घराच्या प्रश्नावर १० जुलैला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलावलेल्या कामगार नेत्यांच्या बैठकीत सकारात्मक आश्वासन देण्यात आले होते; पण त्या आश्वासनाची पूर्तता झाली नव्हती. आज कामगारांच्या घराबाबत शासकीय निर्णय झाला असल्याचे नगरविकास खात्याचे मुख्य सचिव गुप्ता यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले, त्यामुळे कामगारांना दिलासा मिळाला आहे..Mumbai Local: मुंबई लोकलच्या प्रवाशांसाठी खुशखबर! 'या' मार्गावर अतिरिक्त लोकल फेऱ्या सुरू; किती अन् कधी, जाणून घ्या.शेलू-वांगणी गृहनिर्माण प्रकल्पात जे स्वच्छेने घरे घेऊ इच्छितात, त्या कोणाही कामगार किंवा वारसदारावर आगाऊ दहा टक्के रक्कम भरण्याची सक्ती केली जाणार नाही, ही कामगार संघटनांची मागणीही मान्य करण्यात आली आहे..कामगारांना मुंबईतच घरे मिळाली पाहिजेत, ही संघटनांनी मागणी केल्याप्रमाणे संक्रमण शिबिरातील ४० टक्के घरे गिरणी कामगारांना देण्यास शासन विचाराधीन असल्याचे गुप्ता यांनी सांगितल्याचे कामगार नेते अहिर यांनी सांगितले. एसआरए, रिपेअरिंग बोर्ड, स्वयंसमूह विकास योजना येथे गिरणी कामगारांना प्राधान्याने घरे देण्याचेही मान्य करण्यात आले आहे, असेही अहिर यांनी सांगितले..Mumbai BEST Bus: महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त बेस्टचा मोठा निर्णय, 'या' मार्गांवर विशेष बस चालणार! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.