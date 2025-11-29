मुंबई

Mumbai News: अपात्र गिरणी कामगारांना म्हाडाचं घर मिळणार! सर्व अडथळे सरकारकडून दूर

Mill Workers House Scheme: कागदपत्रांमधील त्रुटीमुळे अपात्र ठरलेल्या गिरणी कामगारांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. अपात्र कामगारांनाही आता म्हाडाचं घर मिळू शकणार आहे.
मुंबई : कागदपत्रांमधील त्रुटीमुळे अपात्र ठरलेल्या गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना खुशखबर आहे. या कामगारांना आता आपल्या आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता ३१ डिसेंबरपर्यंत म्हाडाकडे करता येणार आहे. कामगार आयुक्तांनी त्याबाबत म्हाडाला निर्देश दिले असून त्याचा थेट फायदा सात हजारांहून अधिक कामगारांना होऊ शकणार आहे.

