मुंबई

Vasai Virar News : वसई विरारच्या राजकारणात एमआयएमची एंट्री; भाजप आणि बविआचे हि टेन्शन वाढणार

वसईच्या राजकारणात आतापर्यंत बविआ विरुद्ध सारे पक्ष असा सामना रंगत असे. पण....
mp imtiyaz jaleel

mp imtiyaz jaleel

sakal

संदीप पंडित
Updated on

विरार - वसईच्या राजकारणात आतापर्यंत बविआ विरुद्ध सारे पक्ष असा सामना रंगत असे. पण यावेळी मात्र सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर महाविकास आघाडी, महायुती, बविआ अशी लढत होणार असल्याचे चित्र समोर येत असतानाच प्रथमच वसई विरारच्या राजकारणात एमआयएमच्या झालेल्या एन्ट्रीने भाजप आणि बविआ दोघांचे टेंशन वाढणार असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. रेड कार्पेट हॉटेल लॉनवर. एमआयएमचे नेते इम्तियाज जलील यांनी वसईत 'एल्गार' पुकारला.

Loading content, please wait...
Bjp
election
Tension
MIM
Party

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com