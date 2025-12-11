Vasai Virar News : वसई विरारच्या राजकारणात एमआयएमची एंट्री; भाजप आणि बविआचे हि टेन्शन वाढणार

विरार - वसईच्या राजकारणात आतापर्यंत बविआ विरुद्ध सारे पक्ष असा सामना रंगत असे. पण यावेळी मात्र सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर महाविकास आघाडी, महायुती, बविआ अशी लढत होणार असल्याचे चित्र समोर येत असतानाच प्रथमच वसई विरारच्या राजकारणात एमआयएमच्या झालेल्या एन्ट्रीने भाजप आणि बविआ दोघांचे टेंशन वाढणार असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. रेड कार्पेट हॉटेल लॉनवर. एमआयएमचे नेते इम्तियाज जलील यांनी वसईत 'एल्गार' पुकारला. .एमआयएमची ही एन्ट्री केवळ 'बविआ'च्या मतांना धक्का देणारी नाही, तर हिंदुत्वाच्या आधारावर मजबूत झालेला भाजपचा स्थानिक पायाही खिळखिळा करू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. एमआयएमच्या या 'हाय-व्होल्टेज' राजकारणामुळे वसईचा राजकीय नकाशा बदलणार असल्याचे चित्र सद्या रंगविले जात आहे..माजी खासदार सय्यद इम्तियाज जलील यांनी 'मुस्लिम समाज आता कुणाच्या सतरंज्या उचलणार नाही, कुणाच्याही लग्नात नाचणार नाही. आम्ही आमची ताकद उभी करू.' हे विधान करून केवळ स्थनिक राजकारणाला लक्ष्य केले नाही, तर मुस्लिम व्होटबँकेला एक 'स्वतंत्र ओळख' देण्याचा प्रयत्न केला..एमआयएमच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे निर्माण झालेल्या 'थ्री-वे' लढतीमुळे राजकीय समीकरणे गुंतागुंतीची झाली आहेत. बविआ (बहुजन विकास आघाडी) चा आधारस्तंभ असलेल्या वसई गाव, सोपारा, वसई फाटा आणि पेल्हार भागातील मुस्लिम मतांना 'एमआयएम'ने थेट आव्हान दिले आहे..जर ही मते मोठ्या प्रमाणावर 'पतंगा'कडे वळली, तर बविआची अनेक ठिकाणी समीकरणे उलटण्याची भीती आहे. एमआयएमच्या प्रवेशामुळे स्थानिक राजकारण अधिक तीव्र ध्रुवीकरणाकडे जाईल, हा अंदाज आहे. पण, या ध्रुवीकरणामुळे भाजपचे नुकसान होऊ शकते, अशी भीती स्थानिक भाजप नेत्यांना वाटू लागली आहे..जर 'एमआयएम'ने थेट आणि तीव्र हिंदुत्ववादी विरोधकांना लक्ष्य केले, तर त्याचा दबाव भाजपच्या पारंपरिक व्होटरवरही पडतो. भाजपला 'पर्याय' नसतो म्हणून एकत्र येणारा हिंदू मतदार एमआयएमच्या अति-आक्रमकतेमुळे दुरावण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. निवडणुकीत केवळ 'ध्रुवीकरण' पुरेसे नसते..एमआयएमच्या आक्रमकतेला शह देण्यासाठी भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वालाही तेवढीच ताकद लावावी लागेल. पण, वसई-विरारमध्ये भाजपचा स्थानिक आधार बविआच्या तुलनेत कमकुवत असल्याने, एमआयएमचे वादळ भाजपसाठीही मोठे आव्हान निर्माण करू शकते..म्हणजेच, एमआयएमच्या या एन्ट्रीमुळे वसई-विरारचे राजकारण 'द्वि-ध्रुवीय' (बविआ विरुद्ध भाजप) न राहता, आता 'त्रि-ध्रुवीय' (बविआ, भाजप, एमआयएम) बनू लागले आहे. यामुळे वसईतील निवडणुकीच्या रिंगणात 'एआयएमआयएम' एक 'ट्रोजन हॉर्स' ठरू शकते. हा 'ट्रोजन हॉर्स' कोणत्या गडाला सुरुंग लावतो हे बघण्यासारखे असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.