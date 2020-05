मुंबईकरांची काहिल, पारा 36 अंश सेल्सिअस...

मुंबई : मुंबईमध्ये शनिवारी 36 अंश सेल्सियस तर किमान 29 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद करण्यात आली. शुक्रवारपासून किमान तापमानाची 29 अंश सेल्सिअस नोंद होत आहे. हे मे महिन्यातील गेल्या 10 वर्षांमधील सर्वाधिक तिसऱ्या क्रमांकाचे तापमान आहे. 2010 आणि 2015 मध्ये हा पारा 29.7अंशांपर्यंत पोहोचला होता. तर 2016 मध्ये मे महिन्यातील सर्वाधिक किमान तापमान 29.2 अंश सेल्सिअस होते. शुक्रवारपासून किमान तापमानात वाढ झाली असून शनिवारीही किमान तापमान 29 अंश सेल्सिअस होते. तर कमाल तापमानातही वाढ झाली आहे. मोठी बातमी - सोनू ने घेतली राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट, सोनूला राज्यपाल म्हणालेत... शुक्रवारी सांताक्रूझ येथे कमाल तापमान 34.9 होते तर कुलाबा येथे 35.2 अंश सेल्सिअस होते. शनिवारी सांताक्रुझ येथील तापमानात वाढ होऊन 36 अंश सेल्सियस पोहोचले. तर कुलाबा येथे 35 अंश सेल्सियस नोंदवण्यात आले. सांताक्रूझ येथे आर्द्रता 57 टक्के तर कुलाबा येथे 76 टक्के नोंदवली गेली. वाढत्या आर्द्रतेमुळे मान्सूनच्या आगमनाची सकारात्मक चिन्हे मुंबईकरांना जाणवत आहेत. पुढील 24 तासांमध्ये हे वातावरण असाच असल्याचा अंदाज प्रादेशिक हवामान विभागाने वर्तवला आहे. त्यानंतर हळुहळू कमाल व किमान तापमानात थोडी घट होण्याची शक्यता आहे. minimum temperature in mumbai records third highest temperature in last 10 years

