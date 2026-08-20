Pandavkada Waterfall: पांडवकडा धबधबा ठरतोय मृत्यूचा सापळा! पाण्यात बुडून १६ वर्षीय मुलाचा मृत्यू, दोन महिन्यांतील चौथी घटना

खारघर : पांडवकडा धबधब्यावर दुर्घटनांचे सत्र सुरूच आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव जाण्यास मनाई असतानादेखील मंगळवारी पोलिसांची नजर चुकवून धबधब्यावर गेलेल्या कुर्ल्यातील १६ वर्षीय प्रणव मिश्रा याचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. गेल्या दोन महिन्यांतील ही चौथी दुर्घटना आहे..खारघर येथील पांडवकडा धबधब्यावर कुर्ल्यातील काही तरुण मंगळवारी (ता. १८) आले होते. पाण्याच्या प्रवाहात उतरल्यानंतर पाण्याचा अंदाज न आल्याने प्रणव वाहून गेला. सहकाऱ्यांनी कुटुंबीयांना माहिती दिल्यानंतर खारघर पोलिसांना माहिती देण्यात आली. बुधवारी जवानांनी शोध घेतला. सुमारे १० ते १२ फूट खोल दगडाच्या कपारीत प्रणव अडकलेला आढळला..Eknath Shinde: शिंदे गटाला धक्का! खोपोलीतील बड्या नेत्याचे पद रद्द, पडताळणीत जात प्रमाणपत्र अवैध.पांडवकडा धबधब्याचे व्हिडिओ आणि रील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. त्यातून आकर्षित होऊन तरुण बंदी असतानाही चोरवाटेने प्रवेश करतात. अंदाज न आल्याने दुर्घटना घडतात.- सूरज पाटील, नियंत्रक, अग्निशमन केंद्र.मी पाहिलं माझ्या डोळ्यांच्या थ्रू...! मुंबई पोलिसांची Gen Z स्टाईल; नाना पाटेकर यांच्या 'क्रांतिवीर' गाण्याच्या ओळीतून केलं आवाहन.कंटेनरच्या भरधाव धडकेत तरुणाचा मृत्यूएपीएमसी मार्केटमधून ठाण्याकडे मोटारसायकलवरून जाणाऱ्या तीन भाजीविक्रेत्या तरुणांना भरधाव कंटेनरने धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात एका तरुणाचा मृत्यू झाला, तर दोघे जखमी झाले. रबाळे रेल्वे स्थानकासमोर मंगळवारी (ता. १८) पहाटे हा अपघात झाला. अपघातानंतर कंटेनरसह फरार झालेल्या चालकाविरोधात रबाळे एमआयडीसी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, त्याचा शोध सुरू आहे. या अपघातात शाम रमेश शर्मा (२४) याचा मृत्यू झाला. शुभम रमेश गुप्ता (२९) आणि त्यांचा आणखी एक सहकारी जखमी झाला आहे. तिघेही ठाण्यातील आझादनगर, परिसरातील रहिवासी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.