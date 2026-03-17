Mumbai Crime: भूलथापा देत पळवून नेलं, अल्पवयीन मुलीचा बळजबरी विवाह; पतीकडून अत्याचार अन्...; नेमकं काय घडलं?

वज्रेश्वरी : लग्नाच्या भूलथापा देऊन एका अल्पवयीन मुलीला पळवून नेत तिची विक्री करून बीड जिल्ह्यात तिचा बळजबरीने विवाह लावून दिल्याची घटना उघडकीस आली आहे. पीडित मुलीला लग्नानंतरही पतीकडून अत्याचारांना सामोरे जावे लागले. या प्रकरणात श्रमजीवी संघटना पीडितेच्या पाठीशी उभी राहिल्याने पतीसह पाच जणांविरुद्ध पडघा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..भिवंडी तालुक्यातील १५ वर्षीय आदिम कातकरी पीडिता आपल्या काका-काकीकडे राहत होती. तिची हलाखीची परिस्थिती आणि आई-वडिलांचा अभाव याचा फायदा घेत दलाल विलास हिलम याने तिला लग्नाच्या भूलथापा देऊन २६ फेब्रुवारी रोजी पळवून नेले. त्याच्यासोबत गोवर्धन महाराज व अंबादास मोरे हे साथीदार होते..या टोळीने बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे नेऊन पीडितेचा सौदा केला आणि तिचे लग्न भाऊसाहेब तांबे या व्यक्तीशी लावून दिले. पीडितेने लग्नास नकार दिला असता, धमकावून विवाह केला. लग्नानंतर पती भाऊसाहेब याने डांबून ठेवून तिच्या इच्छेविरुद्ध वारंवार अत्याचार केले..पतीसह नातेवाइकांवर गुन्हा दाखलपीडितेचा भाऊ तिला शोधत तिथे पोहोचला असता, विनवण्यांनंतर सुटका करण्यात आली. घरी परतल्यानंतर घडलेला प्रकार श्रमजीवी संघटनेचे एकनाथ वाघे यांना सांगितला. घटनेचे गांभीर्य ओळखून संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पीडितेला धीर देत पोलिस ठाणे गाठले आणि पडघा पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा नोंदवला. या गुन्ह्यामध्ये पती भाऊसाहेब तांबे याच्यासह नातेवाइकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय मानवी तस्करी रॅकेट उघड नवी मुंबई पोलिसांच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाने तळोजा परिसरात धाड टाकून आंतरराष्ट्रीय देहविक्री रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. बांगलादेशातून कामाच्या भूलथापा देत तरुणींना भारतात आणून त्यांना जबरदस्तीने वेश्याव्यवसायात ढकलल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात बांगलादेशी नागरिक नोयोन टोकीबोर शेख उर्फ आर्यन (२५) याला अटक करण्यात आली असून, दोन पीडित तरुणींची सुटका करण्यात आली आहे.