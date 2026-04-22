Sexual Assault Case : 'माझ्याशी लग्न कर, मुलाचा सांभाळ करतो'; मिरा-भाईंदरमध्ये भाजप नगरसेवकावर बलात्काराचा गुन्हा, अनेकदा जबरदस्तीने ठेवले संबंध

भाईंदर : मिरा-भाईंदर महापालिकेतील भाजपचे नगरसेवक लक्ष्मण जंगम याच्याविरोधात एका महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला (Mira Bhayandar BJP corporator sexual assault case) आहे. पीडित महिलेने सोमवारी (ता. २०) रात्री मिरा रोड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी संबंधित कलमान्वये गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू केला आहे..पीडित महिलेने दिलेल्या तक्रारीनुसार, तिची जंगम याच्याशी २०२२ मध्ये ओळख झाली होती. सुरुवातीला दोघांमध्ये मैत्रीचे संबंध होते. जंगम याने लग्नाची विचारणा केली असता तिने होकार दिला होता..तक्रारीनुसार, जंगम यांने लग्नाच्या भूलथापा देत पीडितेच्या मुलाचा सांभाळ करीन, नवीन घर घेऊन देईन, असे आश्वासन दिले. पीडितेचा विश्वास संपादन केल्यानंतर त्याने अनेक वेळा जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..पीडितेने वारंवार लग्नाबाबत विचारणा केल्यानंतर जंगम याने टाळाटाळ सुरू केली व तिच्याकडे दुर्लक्ष करू लागल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. तसेच त्याचे अन्य महिलांशीही संबंध असून त्याचे तीन विवाह झाल्याचे समजल्यानंतर दोघांमध्ये वाद वाढल्याचे सांगण्यात आले आहे. जंगम यानी पीडितेच्या वडिलांना फोन करून तिची बदनामी केली. तसेच पोलिसांत तक्रार दिल्यास परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी दिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.