Mira Bhayandar: पाच हजार कोटींचं ड्रग्ज जप्त, मीरा भाईंदर पोलिसांची मोठी कारवाई

Mumbai Latest News: मीरा भाईंदर-वसई विरार पोलिसांनी हैदराबादमध्ये ड्रग्ज निर्मितीचा मोठा कारखाना उद्ध्वस्त करत आंतरराज्यीय कारवाई केली आहे. मीरा रोडवरील एमडी ड्रग्ज प्रकरणाच्या तपासातून मिळालेल्या माहितीनुसार, गुन्हे शाखा युनिटने १४ पोलिसांचे पथक तयार करून ५ सप्टेंबर, २०२५ रोजी हैदराबादमध्ये छापा टाकला..या छाप्यात, पोलिसांनी चेरलापल्ली एमआयडीसी, रचकोंडा येथील एका कारखान्यावर धाड टाकली. या कारखान्यात एमडी ड्रग्जचे उत्पादन केले जात होते. पोलिसांनी कारखान्यातून एमडी ड्रग्जसह ते बनवण्यासाठी लागणारी रसायने आणि इतर साहित्य मोठ्या प्रमाणात जप्त केले आहे. जप्त करण्यात आलेल्या या अंमली पदार्थांची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किंमत तब्बल ५००० कोटी रुपये इतकी असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..पोलिसांनी या कारखान्याच्या मालकाला ताब्यात घेतले असून पुढील तपास सुरू आहे. या मोठ्या कारवाईमुळे मीरा भाईंदर-वसई विरार पोलिसांच्या यशामध्ये भर पडली असून, त्यांनी ड्रग्जच्या तस्करीच्या मोठ्या साखळीचा पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईने ड्रग्स माफियांना मोठा धक्का बसला आहे..