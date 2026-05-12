Metro 13 : मिरा-भाईंदर ते वसई-विरार मेट्रो १३ ला प्रतीक्षा मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची

विरार - वसई विरारकराची नायगाव आणि भाईंदर दरम्यान वाहनासाठी पुलाची मागणी बऱ्याच वर्षापासून सरकार दरबारी पडून होती. आता या मागणीला यश येत असून भाईदरवरून वसई-विरारला रस्तेमार्गे अतिजलद जाता यावे, यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मेट्रो १३ (मिरा-भाईंदर ते वसई विरार) मार्गिके अंतर्गत दुमजली खाडी पूल बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे..नायगाव खाडीवर ४.९८ किमी लांबीचा हा दुमजली खाडी पूल असणार आहे. त्यानुसार मेट्रो १३ मार्गिकचा सुधारित प्रस्ताव एमएमआरडीएने राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. मेट्रोची मागणी गेल्या कित्येक वर्षापासून वसईचे माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर आणि नालासोपाराचे माजी आमदार क्षितिज ठाकूर यांनी लावून धरली होती..या प्रस्तावात दुमजली खाडी पुलाचा समावेश आहे. हा पूल सेवेत दाखल झाल्यास ४५ ते ६० मिनिटांचा प्रवास अवघ्या काही मिनिटांत होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. पुलाच्या एका स्तरावरून वाहने धावणार असून दुसऱ्या स्तरावरून मेट्रो धावणार आहे. त्यामुळे भविष्यात मेट्रोने आणि रस्तेमार्गेही भाईंदरवरून वसई-विरारला अतिजलद जाता येणार आहे. खाडी पुलाची जुनी मागणी दहिसर-मिरा-भाईंदर मेट्रो ९ मार्गिकेचा विस्तार मेट्रो १३ मार्गिके अंतर्गत वसई-विरारपर्यंत केला जाणार आहे. ही मार्गिका नायगाव खाडी पूल ओलांडून व्हीसीकडे जाणार आहे..जुन्या संरेखनानुसार मेट्रो १३ मारिकिची लांबी २३ किमी होती. आता ती २५.०३ किमी झाली आहे. या मारिकिचा खर्च १७ हजार ७२५ कोटी रुपयांवर गेला आहे. याच मार्गिक अंतर्गत ४.९८ किमी लांबीचा नायगाव दुमजली खाडी पूल बांधण्यात येणार आहे. या दुमजली खाडी पुलाची रुंदी २८.६० मीटर इतकी असेल. वाहनांसाठीचा पूल सहापदरी असून खालच्या स्तरावरून वाहने धावतील, तर वरच्या स्तरावरून मेट्रो धावेल. या दुमजली खाडी पुलासाठी अंदाजे २ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून हा खर्च मेट्रो १३ माग्रिकिच्या खर्चातच समाविष्ट असणार आहे..दरम्यान, भाईंदरवरून वसई-विरारला रस्तेमार्गे जाण्यासाठी सध्या मोठा वळसा घालून जावे लागते. काही मिनिटांच्या प्रवासासाठी ४५ ते ६० मिनिटे खर्ची पडतात. हा प्रवास अतिजलद व्हावा यासाठी नायगाव खाडी पूल बांधण्याची मागणी स्थानिकांकडून २००५ पासून होत आहे. मात्र, हा खाडी पूल कागदावरच राहिला. आता नायगाव खाडीवरून मेट्रो १३ मार्गिका पुढे वसईला जाणार आहे. जाणार आहे. त्यानुसार एमएमआरडीएने मेट्रो १३ मार्गिके अंतर्गत नायगाव खाडीवर दुमजली पूल बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे..मेट्रो मार्ग १३ मीरा-भाईंदर ते वसई-विरार या मार्गामुळे वसई-विरार या शहरांतील/क्षेत्रातील नागरिकांना अंधेरी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज आंतराष्ट्रीय विमानतळाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठया प्रमाणात फायदा होईल. प्रवाशांना वातानुकूलित, सुरक्षित, आरामदायक प्रवासाचे फायदे उपलब्ध होतील तसेच वेळेची बचत, इंधन बचत, वाहन खर्च, प्रवासास लागणाऱ्या वेळेमध्ये बचत होऊन रस्त्यावरील दुर्घटना, ध्वनी व हवेतील प्रदूषण कमी होईल.विरारच्या चिखल डोंगरी येथे मेट्रोचे आग्रा प्रस्तावित करण्यात आले आहे.