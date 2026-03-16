Mumbai News : राज्यात वृक्षाच्छादनात वाढ अन् जंगल क्षेत्रात घट; अपुऱ्या सांडपाणी प्रक्रिया सुविधांमुळे नद्यांचे प्रदूषणही चिंताजनक

- पांडुरंग म्हस्केमुंबई - सामाजिक वनीकरण, शहरी हरित मोहिमा आणि वृक्षलागवड कार्यक्रमांमुळे राज्यातील वृक्षाच्छादन वाढले आहे. असे असले तरी जंगलांच्या मूळ क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. राज्याच्या यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षणात याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. तर सांडपाण्यावर प्रक्रियेच्या अपुऱ्या सुविधांमुळे नदी प्रदूषणात वाढ झाल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. .आर्थिक सर्वेक्षण २०२६-२७ अहवालानुसार राज्यातील पर्यावरणीय स्थिती म्हणजे एका बाजूला वृक्षाच्छादन आणि वन्यजीव संवर्धनात सुधारणा झाली आहे. मात्र मूळ जंगलांचा ऱ्हास आणि प्रमुख नद्यांतील वाढते प्रदूषण ही चिंतेची बाब असल्याचे नोंदविण्यात आले आहे.त्याचबरोबर राज्यभरातील वेगवान शहरीकरण, अन्य पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे पर्यावरणीय व्यवस्थेचा समतोल बिघडत असून यावर ताण वाढत आहे. राज्याचे एकूण जंगल क्षेत्र ५० हजार ८५९ चौरस किलोमीटर असून ते राज्याच्या तीन लाख ७ हजार ७१३ चौरस किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्राच्या १६.५ टक्के एवढे आहे. हे प्रमाण राष्ट्रीय वन धोरण १९८८ मध्ये ठरवलेल्या ३३ टक्के मानकांपेक्षा खूपच कमी आहे..२०२१ मधील जंगल गणनेनुसार जंगल क्षेत्रात ५४. ४७ चौरस किलोमीटरची घट झाली आहे. त्यामुळे वृक्षाच्छादनात वाढ असूनही मूळ जंगलांचा मात्र ऱ्हास सुरू आहे. वन क्षेत्र आणि वृक्षाच्छादन या दोन भिन्न संकल्पना असून वन क्षेत्र म्हणजे सरकारने अधिकृतपणे वन म्हणून घोषित केलेली जमीन (आरक्षित किंवा संरक्षित वन). या भागात घनदाट वृक्ष असणे आवश्यक नसते..त्यात गवताळ प्रदेश, दलदली किंवा खराब झालेली जमीनही असू शकते. तर, वृक्षाच्छादन म्हणजे एक हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रातील झाडांचे लहान पट्टे किंवा जंगलाबाहेरील विखुरलेली झाडे. यात रस्त्याच्या कडेला लावलेली झाडे, बांधावर किंवा कालव्यालगतच्या झाडांचाही समावेश आहे.सर्वेक्षणानुसार राज्यातील प्रमुख नद्यांत मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असून मुंबईतील मिठी नदीमधील 'बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड' (बीओडी) म्हणजे पाण्यात मिसळलेले सेंद्रीय कचऱ्याचे प्रमाण प्रतिलिटर १०१.८ मिलिग्रॅम एवढे आहे. तर 'फिकल कोलिफॉर्म' (मलमूत्र विसर्जन प्रतिलिटर १८८.२ मिलिग्रॅम आहे..पुण्यातील मुळा-मुठा नदीतील सेंद्रिय कचऱ्याचे प्रमाण (बीओडी) व 'फिकल कोलिफॉर्म' पातळी निर्धारित मानकांपेक्षा जास्त आहे. सांडपाण्य प्रक्रियेच्या अपुऱ्या सुविधांचा हा परिणाम आहे. २०२५-२६ मध्ये (डिसेंबरपर्यंत) राज्यातील सांडपाण्यापैकी फक्त ५१.४ टक्केच सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात आली. म्हणजे एकूण सांडपाण्यातील जवळपास निम्मे पाणी थेट नद्या व जलस्रोतांत सोडले जात आहे..वाघांची संख्या वाढलीराज्यात ३१५.०९ चौरस किलोमीटर खारफुटी क्षेत्र (मॅन्ग्रोव्ह) असून, ते भारताच्या एकूण क्षेत्राच्या ६.३ टक्के एवढे आहे. जंगल क्षेत्र घटत असले तरी वाघांची संख्या वाढली आहे.३१२-२०१८ साली४४४-२०२२ साली.