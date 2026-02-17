मुंबई

Bhiwandi: भिवंडीत मेगा टेक्सटाइल पार्क उभारणीची मागणी

Mega Textile Park: भिवंडीत वस्त्रोद्योगाला चालना मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे महेश चौघुले यांनी मेगा टेक्सटाइल पार्क उभारण्याची मागणी केली आहे.
Mahesh Choughule demanded mega textile park establishment

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
भिवंडी : यंत्रमाग उद्योगनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भिवंडीत वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी मेगा टेक्सटाइल पार्क उभारण्याची मागणी भिवंडी पश्चिमचे आमदार महेश चौघुले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या एकात्मिक वस्त्रोद्योग कार्यक्रमांतर्गत हा प्रकल्प राबविण्यात यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

Mumbai
bhiwandi

