मुंबई

Dahisar Toll Plaza : 'मुदत संपलेला आयआरबीचा दहिसर टोलनाका बंद करा' - राजू पाटील

MLA Patil has accused the toll collection officer of being corrupt in the complaint letter : रायगड जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेला आयआरबी कंपनीचा दहिसर टोलनाका बंद करण्याची मागणी मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे केली आहे.