MMRDA Budget: पायाभूत सुविधांसह वाहतूक प्रकल्पांना गती, ‘एमएमआरडीए’चा ४८ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प जाहीर

मुंबई : मुंबईसह एमएमआरमधील पायाभूत सुविधांसह वाहतूक प्रकल्पांना बळकटी देण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. एमएमआरडीएने सोमवारी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल ४८ हजार ०७२.५७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. मेट्रो, भुयारी मार्गिका, तिसरी मुंबई अशा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे मुंबईचा वेग वाढणार आहे. दरम्यान, २०१७-१८ नंतर प्रथमच एमएमआरडीएने शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. .एमएमआर क्षेत्राचा कायापालट करतानाच वेगवान वाहतुकीच्या सुविधा निर्माण करणे, तिसऱ्या मुंबईची उभारणी करणे, या बाबी डोळ्यासमोर ठेवत आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी ४८ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प एमएमआरडीएचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केला. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केवळ महसूल-खर्चातील समतोलच नव्हे, तर संस्थात्मक शिस्त अधिक मजबूत झाल्याचे, महसूल उभारणीत सुधारणा झाल्याचे दिसत आहे..Third Mumbai: 'तिसऱ्या मुंबई'ला गती! 'एमएमआरडीए'च्या अर्थसंकल्पात ४,००० कोटींची तरतूद.प्रकल्पांसाठी ८७ टक्के तरतूदअर्थसंकल्पात विकास प्रकल्प व योजनांसाठी एकूण खर्चाच्या ८७.४२ टक्के म्हणजेच ४२,०२६.१४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे भांडवली गुंतवणुकीच्या व्यापक अंमलबजावणीबाबत एमएमआरडीएची बांधिलकी अधोरेखित होते..पैसा असा येणार (सर्व आकडे कोटींमध्ये)कर्ज २३,७११जमीन विक्री १,१७८प्रकल्प संचालन महसूल ४४२भूभाडे, व्याज १,६६४सरकारी अनुदान, विकास हक्क हस्तांतरण १,१८९परिवहन निधी ६,३६८राज्य सरकारचे कर्ज ३,५२०.पैसा असा जाणार (सर्व आकडे कोटींमध्ये)विकास प्रकल्प व योजना ४२,०२६कर्ज परतफेड ७०५कर्जावरील व्याज, इतर शुल्क ३,२४७सामान्य प्रशासनावरील खर्च, कर्ज ४११प्रकल्प देखभाल, संचलन ७९६इसारा, अनामत रक्कम परतफेड ४०१सर्वेक्षण, अभ्यास २४६पायाभूत सुविधा प्रकल्प अनुदान २४०.Mumbai Metro Expansion: ट्रॅफिकला ब्रेक! मुंबईत ९२ किमी मेट्रोचं जाळं, उपनगरांना मोठा दिलासा, कुठे सुरू होणार नवी मेट्रो?.१७ शिल्लकआर्थिक वर्ष २०१७-१८ ते २०२६-२७ दरम्यान प्राधिकरणाला बहुतांश वर्षे तुटीच्या अर्थसंकल्पाचा सामना करावा लागला. काही वर्षांत तर तूट फारच मोठी होती; मात्र सातत्याने प्रयत्न केल्यानंतर अखेर २०२६-२७ मध्ये प्राधिकरणाने आर्थिक समतोल साधत १७ लाखांची शिल्लक नोंदवण्यात आली..'ग्रोथ हब'द्वारे एमएमआरला आकारकेएससी (कर्नाळा-साई-चिरनेर) नवी वसाहत ४,००० कोटीरायगड-पेण विकास केंद्र ५०० कोटीखारबाव एकात्मिक बिझनेस पार्क १०० कोटीझोपडपट्टी पुनर्वसन आणि गृहनिर्माणमाता रमाबाई आंबेडकर नगर एसआरए ५५१.०० कोटीपुनर्वसन व पुनर्स्थापना १५० कोटीपरवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे ३०.३३ कोटीस्मारक उभारणी४०० कोटी - इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक१७१.५० कोटी - बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक (भाग १ व २).अर्थसंकल्पातील ८७ टक्के तरतूद थेट प्रकल्पांसाठी करण्यात आल्याने प्राधान्यक्रम स्पष्ट असलेला आणि जबाबदारीचे भान असलेले प्रशासन दिसून येते. 'ग्रोथ हब' संकल्पनेअंतर्गत एमएमआरडीएने नियोजित प्रादेशिक विस्ताराचा नवा मापदंड प्रस्थापित केला आहे.- एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा एमएमआरडीएचे अध्यक्ष.Mumbai: "तू खालच्या जातीचा…"; ब्रेकअपनंतर टोमणे; मुंबईत १७ वर्षीय विद्यार्थ्याने संपवलं जीवन, प्रेयसीवर SC-ST कायद्यांतर्गत गुन्हा.एकीकडे वाहतूक जोडणी विस्तारत असताना, तिसऱ्या मुंबईच्या माध्यमातून विकासाचे विकेंद्रीकरण आणि प्रादेशिक शाश्वततेचे बळकटीकरणही करण्यात येत आहे. आर्थिक ताणातून आर्थिक स्थैर्याकडे संक्रमण होत असून, विकासाचा वेग कायम राखला आहे.- डाॅ. संजय मुखर्जी, आयुक्त, एमएमआरडीए.