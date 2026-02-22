मुंबई

Metro Pillar: मुंबई मेट्रो पिलर क्रॅक प्रकरण; व्हीडिओ पोस्ट करत एमएमआरडीएने दिले स्पष्टीकरण, दावे फेटाळत सत्य सांगितलं!

MMRDA clarification on metro pillar cracks: मुंबईतील घाटकोपर येथील आर सिटी मॉलजवळील मेट्रो पिलरमध्ये भेगा पडल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर एमएमआरडीएने स्पष्ट केले की बीम पूर्णपणे सुरक्षित आणि मजबूत आहे.
MMRDA clarification on metro pillar cracks

MMRDA clarification on metro pillar cracks

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मुंबईतील बांधकामाधीन मेट्रो लाईन ४ च्या सुरक्षिततेवरून पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर वाद निर्माण झाला आहे. घाटकोपरमधील आर सिटी मॉलजवळील मेट्रो पिलर बीमवर कथित भेगा दाखवणारा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने रविवारी (२२ फेब्रुवारी २०२६) अधिकृत स्पष्टीकरण जारी केले. मेट्रो पिलर "पूर्णपणे सुरक्षित, मजबूत आणि स्थिर" असल्याचे सांगत प्राधिकरणाने हे दावे फेटाळून लावले.

Loading content, please wait...
Metro
mumbai metro
Metro Project
mmrda
MMRDA Metro projects

Related Stories

No stories found.