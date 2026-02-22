Metro Pillar: मुंबई मेट्रो पिलर क्रॅक प्रकरण; व्हीडिओ पोस्ट करत एमएमआरडीएने दिले स्पष्टीकरण, दावे फेटाळत सत्य सांगितलं!

मुंबईतील बांधकामाधीन मेट्रो लाईन ४ च्या सुरक्षिततेवरून पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर वाद निर्माण झाला आहे. घाटकोपरमधील आर सिटी मॉलजवळील मेट्रो पिलर बीमवर कथित भेगा दाखवणारा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने रविवारी (२२ फेब्रुवारी २०२६) अधिकृत स्पष्टीकरण जारी केले. मेट्रो पिलर "पूर्णपणे सुरक्षित, मजबूत आणि स्थिर" असल्याचे सांगत प्राधिकरणाने हे दावे फेटाळून लावले..घाटकोपरच्या आर सिटी मॉलजवळ उभा असलेला एक व्यक्ती एका उंच कॉरिडॉरच्या खांबावर भेगा पडल्याचा दावा करत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओमुळे स्थानिक रहिवासी आणि प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली होती. यावर प्रतिक्रिया देताना एमएमआरडीएने सांगितले की, प्रस्तावित श्रेयस सिनेमा मेट्रो स्टेशनजवळील जागेची कसून तपासणी करण्यात आली आहे. .Mumbai News: निकृष्ट काम की खोडशाळपणा? घाटकोपरमधील मेट्रो ब्रिजला तडे, मुलुंडच्या घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता.तपासणीनंतर असे आढळून आले की, फोटो आणि व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या रेषा स्ट्रक्चरल भेगा नव्हत्या तर जास्त काँक्रीटच्या गाळाच्या होत्या. एमएमआरडीएने आपल्या स्पष्टीकरणात स्पष्ट केले की बीमच्या पृष्ठभागावर कुठेही प्रत्यक्षात भेगा आढळल्या नाहीत किंवा कोणत्याही बीममध्ये कोणतेही विभाजन झालेले नाही. प्राधिकरणाने पुढे सांगितले की बीमवर जमा झालेला अतिरिक्त स्लरी आता काढून टाकण्यात आला आहे. .साफसफाईचे व्हिडिओ आणि फोटो शेअर करताना एमएमआरडीएने मद्यपान करणाऱ्यांना आणि नागरिकांना आश्वासन दिले की, या ठिकाणी बीम तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आहे. मेट्रोच्या खांबातील किरकोळ विसंगतीमुळे जनतेच्या भीतीचे एक प्रमुख कारण म्हणजे अलिकडच्या मुलुंड अपघात. १४ फेब्रुवारी रोजी मुलुंड पश्चिमेकडील बांधकामाधीन मेट्रो लाईन ४ च्या पॅरापेट भिंतीचा काही भाग कोसळला. ज्यामुळे एका ऑटो-रिक्षा प्रवाशाचा मृत्यू झाला आणि इतर तीन जण जखमी झाले. .Vasai: वसईकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार! नायगाव खाडीवर दुमजली पूल; वर मेट्रो, तर खालून वाहने धावणार.त्या घटनेपासून, X (पूर्वीचे ट्विटर) सारख्या प्लॅटफॉर्मवरील अनेक वापरकर्ते बांधकामाधीन मेट्रो कॉरिडॉरच्या विविध भागांमधील भेगा आणि संरचनात्मक समस्यांचे फोटो शेअर करत आहेत. एमएमआरडीएने या ताज्या घटनेबद्दल कोणतीही चिंता नाकारली आहे. प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे की, ते सुरक्षिततेच्या मानकांनुसार पूर्णपणे वचनबद्ध आहेत. नागरिक निर्भयपणे बांधकाम कामावर विश्वास ठेवू शकतात.