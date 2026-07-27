Mumbai News: मुंबईकरांसाठी गुडन्यूज! महालक्ष्मी येथे स्वयंचलित पादचारी पूल खुला होणार, २० मिनिटांचं अंतर कमी होणार

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) मल्टिमॉडल 'महालक्ष्मी कनेक्टिव्हिटी' प्रकल्पांतर्गत महालक्ष्मी येथे मोनोरेल, मेट्रो-३ आणि उपनगरीय रेल्वेला जोडणारा स्वयंचलित पादचारी पूल (ट्रॅव्हलेटरयुक्त) उभारला जात आहे. सध्या या प्रकल्पाचे ९० टक्के काम झाले असून लवकरच तो मुंबईकरांच्या सेवेत येणार आहे..महालक्ष्मी येथे उभारला जाणारा हा देशातील पहिला ट्रॅव्हलेटरयुक्त पादचारी पूल आहे. संत गाडगे महाराज चौक मोनोरेल स्थानक, मेट्रो-३ आणि महालक्ष्मी उपनगरीय रेल्वे स्थानकाला तो जोडला जाणार आहे. हा एकात्मिक इंटरचेंज मार्ग कार्यान्वित झाल्यानंतर मोनो, मेट्रो किंवा रेल्वे स्थानक बदलण्यासाठी लागणारा वेळ सुमारे २० मिनिटांनी कमी होईल..Mumbai Crime: वृद्धाला आठ कोटींना लुबाडले, दिल्ली पोलिसांच्या नावे आभासी अटक; गुन्हा दाखल.वैशिष्ट्येसुमारे २८३ मीटर लांबीचा पादचारी पूलप्रवाशांच्या सुरळीत हालचालीसाठी ११ मीटर रुंद संरचना१७६ मीटर लांबीचे सहा ट्रॅव्हलेटर्सप्रवेशासाठी दोन प्रवासी लिफ्ट्सप्रति तास सुमारे ४,५०० प्रवासी वाहतूक क्षमता.Mumbai Rain: मुंबई-ठाण्यात धो धो पाऊस! धरणांमधील पाणीसाठ्यात वाढ; ७ तलावांची सद्यस्थिती काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.