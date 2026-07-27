मुंबई

Mumbai News: मुंबईकरांसाठी गुडन्यूज! महालक्ष्मी येथे स्वयंचलित पादचारी पूल खुला होणार, २० मिनिटांचं अंतर कमी होणार

Mahalakshmi Connectivity: महालक्ष्मी येथे स्वयंचलित पादचारी पूल खुला केला जाणार आहे. यामुळे २० मिनिटांचं अंतर कमी होणार असून मुंबईकरांचा वेळ वाचणार आहे.
Mahalaxmi automated pedestrian bridge

Mahalaxmi automated pedestrian bridge

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) मल्टिमॉडल 'महालक्ष्मी कनेक्टिव्हिटी' प्रकल्पांतर्गत महालक्ष्मी येथे मोनोरेल, मेट्रो-३ आणि उपनगरीय रेल्वेला जोडणारा स्वयंचलित पादचारी पूल (ट्रॅव्हलेटरयुक्त) उभारला जात आहे. सध्या या प्रकल्पाचे ९० टक्के काम झाले असून लवकरच तो मुंबईकरांच्या सेवेत येणार आहे.

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