Vasai: वसईकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार! नायगाव खाडीवर दुमजली पूल; वर मेट्रो, तर खालून वाहने धावणार

विरार : वाहतूक कोंडीचा सामना करत मुंबई गाठणाऱ्या वसई विरारकरांसाठी आनंदाची बातमी एमएमआरडी ने दिली आहे. एमएमआरडीएने नायगाव ते भाईंदर दरम्यान असलेल्या नायगाव खाडीवर दुमजली पूल बांधण्याचा निर्णय घेतला असून पूलाच्या वरच्या बाजूने मेट्रो तर खालच्या बाजूने वाहनांसाठी मार्गिका बनवण्यात येणार आहे. .वसईकर सध्या मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर होत असलेल्या वाहतूक कोंडीने त्रस्त झाले आहेत. दुसरीकडे, लोकल ट्रेनच्या प्रचंड गर्दीचाही त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यातून दिलासा देण्याचे काम आता एमएमआरडीएकडून केले जाणार आहे. नायगाव खाडीवर दुमजली खाडी पूल बांधण्यात येणार आहे. या खाडी पुलाच्या वरील स्तरावरून मेट्रो, तर खालच्या स्तरावरून वाहने धावतील. तिथून पुढे मीरा भाईंदरला जोडणारी मेट्रो आहे, सोबतच रस्तादेखिल आहे. त्यामुळे मिरा-भाईंदर ते वसई- विरार हे अंतर अवघ्या काही मिनिटांत पार करता येईल. त्यानंतर मुंबईला जाणेही सुलभ होणार आहे..Mumbai News: निकृष्ट काम की खोडशाळपणा? घाटकोपरमधील मेट्रो ब्रिजला तडे, मुलुंडच्या घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता.त्यासाठी एमएमआरडीएकडून मेट्रो १३ मार्गिकेची आखणी करण्यात आली. ही मार्गिका नायगाव खाडी पुलावरून जाणार असल्याने येथे दुमजली खाडी पूल उभारण्याची संकल्पना पुढे आली. त्यानुसार एमएमआरडीएने यावर काम सुरू केले. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या (डीएमआरसी) माध्यमातून याचा अभ्यास करण्यात आला आणि आराखडा तयार करण्यात आला..दुमजली पूल बांधणे व्यवहार्य ठरल्याने अखेर तो नायगाव खाडी पूल बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या दुमजली खाडी पुलाच्या प्रस्तावाला एमएमआरडीएच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतली जाईल. त्यानंतर प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.दहिसर ते मिरा-भाईंदर मेट्रो ९ मार्गिकेचा विस्तार मेट्रो १३ मार्गिकेच्या माध्यमातून केला जात आहे. या मार्गिकेच्या सुधारित संरेखन व आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचवेळी या मार्गिके अंतर्गत नायगाव खाडीवर दुमजली खाडी पूल उभारण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे..Mumbai: मुंबई विमानतळावर आता १० रुपयांत चहा-नाश्ता मिळणार! 'उडान यात्री कॅफे'चे उद्घाटन, जाणून घ्या पदार्थांचे दर....वसई खाडीपुलाची वैशिष्ट्ये• ४.९८ किमी लांबी• २८.६० मीटर रुंद• सहापदरी• १,६०० कोटी रुपये खर्च.माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली माजी महापौर नारायण मानकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. सदर पुलाच्या कामासाठी 2007साली 100 कोटींचा अंदाजे खर्च येणार होता. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात 2015 मध्ये 975 कोटींचा निधी मंजूर झालेला असतानाही पुलाचे काम सुरु झाले नाही या दिरंगाई मुळे या पुलाचा खर्च वाढला होता. यापूला बरोबरच मेट्रोचा वसई विरार पर्यंत विकास करावा अशी मागणी वसईचे आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी एमएमआरडीए च्या आयुक्ता कडे २०२१ मध्ये केली होती. त्या मागणीला यश आले आहे. अशी प्रतिक्रिया माजी महापौर नारायण मानकर यांनी दिली आहे..Rajya Sabha Election: राज्यसभेच्या जागेवर ठाकरेंचा दावा भक्कम, संख्याबळ जास्त; कुणाला संधी?