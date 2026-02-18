मुंबई

MMRDA: मुलुंड मेट्रो अपघातानंतर एमएमआरडीएचा मोठा निर्णय

Mulund Metro Accident: मुलुंडमध्ये मेट्रोचा स्लॅब कोसळून मोठी दुर्घटना घडली होती. मात्र या मुलुंड मेट्रो अपघातानंतर एमएमआरडीएने मोठा निर्णय घेतला आहे.
MMRDA order safety Audit of Mumbai Metro Project

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मुलुंडमध्ये मेट्रोचा स्लॅब कोसळून एका निष्पाप नागरिकाचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडली. मुलुंड दुर्घटनेप्रकरणी कंत्राटदाराला ६ कोटींचा दंड झाला असताना, मृताच्या कुटुंबाला प्रशासनाकडून पाच लाख रूपयांची मदत जाहीर झाली. मात्र या घटनेनंतर मुंबईकरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे.

