MMRDA: मुलुंड मेट्रो अपघातानंतर एमएमआरडीएचा मोठा निर्णय

मुंबई : मुलुंडमध्ये मेट्रोचा स्लॅब कोसळून एका निष्पाप नागरिकाचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडली. मुलुंड दुर्घटनेप्रकरणी कंत्राटदाराला ६ कोटींचा दंड झाला असताना, मृताच्या कुटुंबाला प्रशासनाकडून पाच लाख रूपयांची मदत जाहीर झाली. मात्र या घटनेनंतर मुंबईकरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे..मेट्रो-४ मार्गिकेवर मुलुंड येथे स्लॅब कोसळून झालेल्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएने आता मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रात काम सुरू असलेल्या मेट्रो मार्गिकांच्या कामाची झाडाझडती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये मेट्रो मार्गिकेचे काम नियमानुसार झाले आहे का, काही त्रुटी आहेत का, या याची संपूर्ण तपासणी केली जाणार आहे..Weather Update: हवामान कृती ही आर्थिक किल्ली, मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन.मेट्रो-४ मार्गिकेवर सध्या सुरू असलेली तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर ही तपासणी केली जाणार आहे. मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रात एमएमआरडीकडून मेट्रोचे जाळे उभारले जात आहे. ही कामे प्रमुख रस्त्यांबरोबरच वर्दळीच्या ठिकाणी सुरू आहेत. त्यामुळे या कामात राहिलेल्या त्रुटींमुळे किंवा अन्य कारणांमुळे अवजड स्ट्रक्चर कोसळून मुलुंड येथे झालेल्या अपघाताप्रमाणे घटना घडू नये म्हणून एमएमआरडीएकडून मेट्रो-४ चे वडाळा-कासारवडवली या संपूर्ण मार्गिकेवर तपासणी मोहीम सुरू केली आहे..त्याच पार्श्वभूमीवर मुंबई, ठाणे, मिरा-भाईंदर परिसरात काम सुरू असलेल्या सर्व मेट्रो मार्गिकांच्या कामाची तपासणी करून सुरक्षेच्या दृष्टीने काही त्रुटी आढळल्यास त्या दूर केल्या जाणार असल्याचे एमएमआरडीएचे आयुक्त डाॅ. संजय मुखर्जी यांनी सांगितले..Central Railway: चाकरमान्यांना दिलासा! होळी, उन्हाळी सुट्टीसाठी विशेष रेल्वे, १००हून अधिक गाड्यांचे आयोजन; पाहा वेळापत्रक .या कामांची होणार तपासणीमेट्रो-२ बी डी. एन. नगर ते मंडाळेमेट्रो-५ ठाणे-भिवंडी-कल्याणमेट्रो-६ स्वामी समर्थ नगर-विक्रोळीमेट्रो-९ आणि ७ अ चा विस्तारित भागमेट्रो-१२ कल्याण-अमनदूत.