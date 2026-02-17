Third Mumbai: ‘तिसऱ्या मुंबई’ला गती! ‘एमएमआरडीए’च्या अर्थसंकल्पात ४,००० कोटींची तरतूद

मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील कर्नाळा-साई-चिरनेर पट्ट्यात (केएससी टाऊन) प्रस्तावित तिसऱ्या मुंबईची मुहूर्तमेढ रोवली जाणार आहे. मुंबई, नवी मुंबईवरील ताण कमी करण्यासाठी प्रस्तावित या शहरासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पात चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. .नवी मुंबईच्या धर्तीवर रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, उरण आणि पेण तालुक्यांतील १२३ गावांच्या ३२३ चौरस किमीवर वसवल्या जाणाऱ्या या शहराच्या पायाभरणीसाठी टाकलेले हे पहिले पाऊल असून आराखडे, पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला वेग येणार आहे..Mumbai: “तू खालच्या जातीचा…”; ब्रेकअपनंतर टोमणे; मुंबईत १७ वर्षीय विद्यार्थ्याने संपवलं जीवन, प्रेयसीवर SC-ST कायद्यांतर्गत गुन्हा.वेगवान प्रवासासाठी ५,५४३ कोटीमुंबई-ठाण्यातील वाहतुकीला चालना देण्यासाठी एमएमआरडीए भुयारी मार्ग प्रकल्प हाती घेणार आहे. या प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पात पाच हजार ५४२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, पुढील काळात भुयारी मार्गाच्या कामाला वेग येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..भुयारी मार्गांसाठी तरतूद१,१८९ कोटीवांद्रे सागरी सेतू-बीकेसी बुलेट ट्रेन स्थानक-मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ१,२५० कोटीऑरेंज गेट-पूर्व मुक्त मार्ग-मरीन ड्राइव्ह सागरी किनारा३,०२९ कोटीठाणे-बोरिवली भुयारी मार्ग७५ कोटीठाणे-घोडबंदर रस्त्यावरील गायमुख ते फाउंटन हाॅटेल जंक्शन.MHADA Mumbai Lottery : मुंबईत स्वस्तात घर घेण्याची सुवर्णसंधी ! म्हाडाच्या FCFS सदनिकांसाठी आजपासून अर्ज नोंदणी सुरु, काय आहे प्रक्रिया ?.२०१७-१८ नंतर प्रथमच सादर झालेला एमएमआरडीएचा शिलकीचा अर्थसंकल्प हा संस्थात्मक वाटचालीतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. यातून जागतिक पातळीवरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणि पायाभूत सुविधांवर आधारित दीर्घकालीन विकासदृष्टी प्रतिबिंबित होते. मुंबई महानगर प्रदेश आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित करू शकणारे स्थान झाले आहे.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.