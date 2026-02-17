मुंबई

Third Mumbai: ‘तिसऱ्या मुंबई’ला गती! ‘एमएमआरडीए’च्या अर्थसंकल्पात ४,००० कोटींची तरतूद

MMRDA 3rd Mumbai Development: रायगड जिल्ह्यात मुंबई, नवी मुंबईवरील ताण कमी करण्यासाठी तिसरी मुंबई उभारली जाणार आहे. यासाठी एमएमआरडीएने अर्थसंकल्पात ४ हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
Third Mumbai

Third Mumbai

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील कर्नाळा-साई-चिरनेर पट्ट्यात (केएससी टाऊन) प्रस्तावित तिसऱ्या मुंबईची मुहूर्तमेढ रोवली जाणार आहे. मुंबई, नवी मुंबईवरील ताण कमी करण्यासाठी प्रस्तावित या शहरासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पात चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Mumbai
Development
Raigad
mmrda

Related Stories

No stories found.