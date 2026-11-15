मुंबई

Thane News: ठाण्यातील वाहतूक कोंडी फुटणार! तीन नवे पादचारी पुल उभारणार, एमएमआरडीए उचलणार खर्च

Thane Traffic: ठाणे शहरात तीन नव्या पादचारी पुलांची उभारणी होणार आहे. एमएमआरडीए या पुलांचा खर्च करणार असून यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे.
Thane Traffic

Thane Traffic

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : ठाण्यातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याबरोबरच पादचाऱ्यांची सुरक्षितता वाढविण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) तीन ठिकाणी पादचारी पुलांची उभारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वर्तकनगर नाका येथे नवीन पादचारी पूल उभारण्यात येणार असून, घोडबंदर मार्गावरील मानपाडा आणि आर मॉल परिसरातील जुने पूल हटवून त्या ठिकाणी नवीन पूल अथवा स्कायवॉक उभारण्यात येणार आहेत. या तिन्ही कामांचा संपूर्ण खर्च एमएमआरडीए करणार असून, त्यासाठी ठाणे महापालिकेच्या महासभेची मंजुरी घेतली जाणार आहे.

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