मुंबई

MNS: मनसेला मोठं खिंडार! एकाचवेळी ११ पदाधिकाऱ्यांनी सोडली साथ; राजीनामा देत भाजपात प्रवेश

Maharashtra Politics: मनसेच्या ११ पदाधिकाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामे दिले आहेत. आशीष शेलार यांच्या उपस्थितीत त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.
Raj Thackeray 11Office bearers Join BJP

Raj Thackeray 11Office bearers Join BJP

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत पक्षातील बंडखोरांची मनधरणी करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष शर्थीचे प्रयत्न करीत आहेत. त्यातच मुंबईत ठाकरे बंधूंना मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. वांद्रे विधानसभा मतदारसंघात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला खिंडार पडले असून येथील प्रभाग क्रमांक ९७ आणि ९८ मधील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या ११ पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचे सामूहिक राजीनामे देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला.

Loading content, please wait...
Bjp
Mumbai
mns
mns party
Maharashtra Politics
Mumbai BMC Elections
Municipal election
MNS Chief Raj Thackeray
mumbai politics
bmc election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com