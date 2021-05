देवेंद्र फडणवीसांनंतर अमित ठाकरेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबई: महाराष्ट्रात सध्या लॉकडाउनचे (Lockdown) कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. लोकांना विनाकारण रस्त्यांवर फिरण्यास बंदी (Curfew) घालण्यात आली आहे. अनेकांना वर्क फ्रॉम होमची (Work From Home) सुविधा देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र लसीकरणाची (Vaccination) मोहिम सुरू राहावी, यासाठी लोकांना घराबाहेर पडण्यास परवानगी आहे. अशातच, प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन काम करणाऱ्या पत्रकार वर्गाला (Journalists) फ्रंटलाइन वर्कर्सचा (Frontline Workers) दर्जा देण्यात यावा आणि त्यांचे लसीकरण प्राधान्याने करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. राज्याचे विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी यासंबंधीचे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलं होतं. त्यापोठापाठ मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांचे सुपुत्र अमित ठाकरे (Amit Thackeray) यांनीही मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे हीच मागणी केली आहे. (MNS Amit Raj Thackeray letter to CM Uddhav Thackeray about Declaring Journalists Community as Frontline Workers)

हेही वाचा: आजोबांचं क्वारंटाइन संपलं; नातेवाईक आणायला गेले अन् बसला धक्का

करोना संकटकाळात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून वार्तांकन करणाऱ्या राज्यातील पत्रकार बांधवांना 'फ्रंटलाईन वर्कर्स' म्हणून घोषित करावं, अशी मागणी अमित ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली. 'फ्रंटलाईन वर्कर्स'मध्ये पत्रकारांचा समावेश झाल्यास त्यांचे लसीकरण तत्काळ होईलच, पण त्याच बरोबर 'फ्रंटलाईन वर्कर्स'साठीच्या इतर सोयी-सुविधाही त्यांना मिळतील, असेही त्यांनी पत्राद्वारे नमूद केले.

हेही वाचा: देवेंद्र फडणवीसांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र, म्हणाले...

देवेंद्र फडणवीसांनीही केली मागणी

राज्यातील सर्व पत्रकार व कॅमेरामन यांना तत्काळ फ्रंटलाईन वर्कर्स घोषित करून लसीकरणात प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी करणारे पत्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले. देशात विविध माध्यमांचे पत्रकार आहेत. सुमारे 12 राज्यांत या पत्रकारांना फ्रंटलाईन वर्कर्स जाहीर करण्यात आले आहे. दुर्दैवाने, महाराष्ट्रात मात्र हा निर्णय अद्यापही घेण्यात आलेला नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. राज्यातील अनेक ज्येष्ठ पत्रकार, पत्रकारांच्या विविध संघटना या संदर्भात सातत्याने मागणी (Demand) करत आहेत. परवा तर राज्यातील पत्रकारांनी ऑनलाईन माध्यमांतून सांकेतिक आंदोलन सुद्धा केले. कोरोना साथीच्या पहिल्या लाटेत आपण अनेक पत्रकारांना मुकलो. या दुसर्‍या लाटेतसुद्धा या रोगाला बळी पडलेल्यांची संख्या मोठी आहे. अशात त्यांच्या सुरक्षेची, जिवितेची काळजी घेणे, हे आपले कर्तव्य आहे. त्यांना फ्रंटलाईन वर्कर्स जाहीर केल्यास आपोआपच लसीकरणात प्राधान्य मिळेल, अशी मागणी त्यांनी केली.