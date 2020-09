लोकल ट्रेन्स आणि ST बसच्या मुद्द्यावरून शिवसेना-मनसे आमनेसामने, परबांच्या उत्तरावर देशपांडेंचा प्रतिसवाल

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांचे नेते एकमेकांसमोर उभे खाकलेत. याला पार्श्वभूमी आहे राज्यातील बस सेवा आणि ट्रेन सेवा सुरु करण्याची. एकीकडे कोरोनाचा प्रादुर्भाव पूर्णपणे आटोक्यात येताना दिसत नाही. अशात कालपासून महाराष्ट्र सरकारने राज्यात पूर्ण क्षमतेने बसेस सुरु करण्यास परवानगी दिली. यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आता निशाणा साधलाय. मनसे नेते आणि सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर टीका केलीये. राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी राज्यात पूर्ण क्षमतेने एसटी बसेस सुरु करण्याची घोषणा केली खरी. मात्र, अनिल परब एसटीच्या सर्व प्रवाशांची जबाबदारी घेणार आहेत का?” असा प्रश्नही संदीप देशपांडे यांनी उपस्थित केलाय. महत्त्वाची बातमी : कंगनाची दोन कोटींची भरपाईची मागणी बोगस, महापालिकेने दाखल केलं प्रतिज्ञापत्र नाही वाद सुरु कसा झाला ? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी लोकल सुरु करण्याची मागणी केली होती. यावर अनिल परब यांनी मनसेला सवाल केला होता. ट्रेन सुरु केल्यानंतर सगळी जबाबदारी मनसे घेणार का ?असा प्रश्न अनिल परब यांनी उपस्थित केला होता. यावर मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी उत्तर दिलंय. काय म्हणालेत संदीप देशपांडे : गेले सहा महिने लोकांनी कोमट पाणी प्यायलं आहे. तरीही त्यांना कोरोना झालाच. आता १०० टक्के ST बस सेवा सुरु केल्यानंतर एसटीच्या सर्व प्रवाशांची जबाबदारी कोण घेणार? असा सवाल देशपांडे यांनी उपस्थित केलाय. जनतेची जबाबदारी घेण्यासाठी तुम्हाला सरकारमध्ये बसवलं आहे, हे लक्षात असू द्या, असं संदीप देशपांडे म्हणालेत. mns and shiv sena fights over transportation system in maharashtra read full report

