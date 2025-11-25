मुंबई

Thane News: वाह रे सरकार, अजब तुझा न्याय! अमित ठाकरेंवरील गुन्ह्यावरून मनसेचे 'पोस्टर युद्ध'

MNS Banner Criticism For Amit Thackeray Case: मनसेने राज्य सरकारच्या दुहेरी भूमिकेवर व्यंगचित्रात्मक फलकाद्वारे टीका केली आहे. यामुळे राजकीय वातावरण आणखी तापणार असल्याची शक्यता आहे.
ठाणे : मनसेने ठाण्यामध्ये एका व्यंगचित्रात्मक फलकाद्वारे राज्य सरकारच्या दुहेरी भूमिकेवर घणाघाती टीका केली आहे. नितीन कंपनी परिसरात लावलेल्या या फलकाने मनसे नेते अमित ठाकरे यांच्यावरील गुन्हा आणि भू-घोटाळेबाजांना मिळणारी क्लीन चिट यामधील विरोधाभास तीव्रपणे अधोरेखित केली.

