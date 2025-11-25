Thane News: वाह रे सरकार, अजब तुझा न्याय! अमित ठाकरेंवरील गुन्ह्यावरून मनसेचे 'पोस्टर युद्ध'

ठाणे : मनसेने ठाण्यामध्ये एका व्यंगचित्रात्मक फलकाद्वारे राज्य सरकारच्या दुहेरी भूमिकेवर घणाघाती टीका केली आहे. नितीन कंपनी परिसरात लावलेल्या या फलकाने मनसे नेते अमित ठाकरे यांच्यावरील गुन्हा आणि भू-घोटाळेबाजांना मिळणारी क्लीन चिट यामधील विरोधाभास तीव्रपणे अधोरेखित केली..मनसेच्या जनहित व विधी विभागाचे ठाणे शहराध्यक्ष स्वप्नील महिंद्रकर आणि किशोर भिलारे यांच्या संकल्पनेतून हा फलक साकारला आहे. त्याचे दोन मुख्य भाग आहेत. पहिल्या चित्रात मनसे नेते अमित ठाकरे हे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला वंदन करताना दिसत आहेत; मात्र त्यांच्यामागे पोलीस हातातील काठी उगारून उभे आहेत, असे व्यंगचित्र दाखवण्यात आले आहे..Thane Politics: ठाणे पालिकेत ‘अब की बार सौ पार!’ खासदार नरेश म्हस्केंचा महायुतीच्या विजयासाठी नारा.महाराजांचा सन्मान करणाऱ्या नेत्यांवर सरकार गुन्हे दाखल करून त्यांची गळचेपी करीत असल्याचा आरोप यातून करण्यात आला आहे. 'छत्रपतींचा सन्मान हाच आमचा स्वाभिमान,' असे चित्रात ठळकपणे लिहिले आहे..छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महार वतनदारांना इनाम म्हणून दिलेल्या जमिनीचा जवळपास १,८०० कोटींचा घोटाळा करणाऱ्यांना सरकारने 'क्लीन चिट' दिल्याचे चित्रात दिसत आहे. यात एक व्यक्ती हातात १,८०० कोटींची बॅग घेऊन उभी असून, सरकारकडून (खाकी पँट आणि पांढरा शर्ट परिधान केलेल्या नेत्यांकडून) त्यांच्यावर 'क्लीन चिट' दिल्याचा आरोप पक्षाकडून केला जात आहे. फलकातही घोटाळेबाजांकडे रोखठोकपणे बोट दाखवत सरकार त्यांना पाठीशी घालत असल्याचे स्पष्टपणे दर्शविण्यात आले आहे..Maharashtra Politics: मतदार यादी गोंधळावरून रवींद्र चव्हाणांचा संताप, निवडणूक रद्द करण्याची मागणी; राजकारण पुन्हा तापलं!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.