मुंबई

Dombivli News : डोंबिवलीत मराठी तरुणी एकता सावंतच्या शोर्मा गाडीचे उद्घाटन, मराठी मुलगी व्यवसाय करणारच; मनसे तिच्या पाठीशी खंबीर

Marathi businesswomen empowerment Maharashtra : डोंबिवलीत मराठी तरुणी एकता सावंतच्या शोर्मा गाडीचे मनसे नेते अविनाश जाधव यांच्या हस्ते उद्घाटन. अनेक अडथळे आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेनंतर व्यवसाय पुन्हा सुरू; मनसे मराठी उद्योजकांच्या पाठीशी ठामपणे उभी.
Marathi businesswomen empowerment Maharashtra

sakal

शर्मिला वाळुंज
Updated on

डोंबिवली : मराठी तरुणी एकता सावंत हिच्या खाद्यपदार्थ गाडीच्या उद्घाटनासाठी मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी डोंबिवलीत उपस्थिती लावली. अनेक अडथळे, संघर्ष आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेनंतर आज एकताची गाडी पुन्हा सुरू झाली असून, ही तिच्या मेहनतीची फलश्रुती आहे, असे जाधव यांनी यावेळी सांगितले.

