मुंबई

Thane News: डोंबिवलीत मनसेला मोठा धक्का! बड्या नेत्याचा भाजपात प्रवेश, राजकारणात खळबळ

Manoj Gharat Join BJP: महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मनसेच्या बड्या नेत्याने भाजपात प्रवेश केला आहे. यामुळे मनसे पक्षाला मोठी हानी झाल्याचे बोलले जात आहे.
Manoj Gharat Join BJP

Manoj Gharat Join BJP

ESakal

शर्मिला वाळुंज
Updated on

डोंबिवली : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचार अंतिम टप्प्यात पोहोचला असताना कल्याण–डोंबिवलीतील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. प्रभागांतील प्रचार शिगेला पोहोचलेला असतानाच मनसेचे माजी डोंबिवली शहराध्यक्ष मनोज घरत यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसह रविवारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भाजपात प्रवेश केला. निवडणुकीच्या रिंगणातून भाजपाचे उमेदवार महेश पाटील यांच्या विरोधातील उमेदवारी घरत यांनी माघार घेतली होती. त्याचवेळी ते भाजपात प्रवेश करणार असल्याची चर्चा होती. घरत हे भाजपात गेल्याने मनसे पक्षाला ही मोठी हानी असल्याचे बोलले जातं आहे.

Thane
Bjp
Mumbai
mns
dombivali
mns party
kalyan
Dombivli
kalyan dombivli municipal corporation
Dombivli politics
Kalyan-Dombivli Municipal Corporation

