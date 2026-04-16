Avinash Jadhav: मराठी भाषेचा आदर प्रत्यक्षातही दिसायला हवा: मनसे नेते अविनाश जाधव, रिक्षाचालकांनी मराठी शिकवण्यासाठी प्रयत्न करावा!

ठाणे: मराठी भाषेचा आदर केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षातही दिसायला हवा, असे मत मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी व्यक्त केले. तसेच गरज भासल्यास रिक्षाचालकांना मराठी शिकवण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत, असेही जाधव यांनी यावेळी सुचवले..१ मेपासून रिक्षाचालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करीत, मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या या निर्णयाचे मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी अभिनंदन केले. अबू आझमी यांच्या भूमिकेवर टीका करताना जाधव म्हणाले की, काही लोक भाषा आणि धर्माच्या मुद्द्यांवरून राजकारण करतात. अशा वक्तव्यांना जास्त महत्त्व देण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नाशिकमधील घटनेबाबत त्यांनी ती दुर्दैवी असल्याचे म्हटले. .ठाण्यातील विविध कार्यालयांमध्ये महाराष्ट्र सैनिकांकडून निवेदन दिले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिसांनी योग्य ती पावले उचलावीत, अशी मागणी करत महिलांसाठी स्वतंत्र पथक तयार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. .तसेच आदित्य ठाकरे यांच्या पक्षातील निर्णयांवर प्रतिक्रिया देण्याचे त्यांनी टाळले. प्रत्येक पक्ष आपापले निर्णय घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर, अमरावतीतील प्रकरणातील घटनेतील दोषींवर कठोर कारवाईची गरज अधोरेखित केली. मात्र, न्याय प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीतच व्हावी, असेही त्यांनी नमूद केले..दरम्यान, रस्ता रुंदीकरण करूनही समस्या सुटलेली नाही. काही ठिकाणी 'बॉटलनेक' असल्याने वाहतूक अडते. विशेषतः वाघबीळ नाका ते हिरानंदानी परिसरात असलेल्या सिग्नल्समुळे कोंडी वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जोपर्यंत हे अडथळे दूर होत नाहीत, तोपर्यंत समस्या कायम राहील, असे ही जाधव यांनी व्यक्त केले.