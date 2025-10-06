Dombivali News : दिवा स्वतंत्र पोलीस ठाण्याचा विषय मार्गी लावा; मनसे नेते राजू पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

डोंबिवली - मानपाडा, मुंब्रा पोलीस ठाण्याचे विभाजन आणि दिवा शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे करण्यात यावे अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. ठाणे पोलीस आयुक्तळ्याकडून तसा प्रस्ताव शासन स्तरावर मांडण्यात आला आहे.मात्र शासन स्तरावर हा प्रस्ताव प्रलंबित असून तो लवकर मार्गी लावावा याविषयींचे निवेदन मनसे नेते राजू पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत दिले आहे. माजी आमदार सुभाष भोईर यांनी देखील ही मागणी केली यावर हा प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री यांनी दिले. .कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील मानपाडा पोलीस ठाणे, ठाणे महानगरपालिका हद्दीतील मुंब्रा पोलीस ठाण्याचे विभाजन आणि दिवा शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे करण्यात यावे अशी मागणी गेले कित्येक वर्षे मनसेचे नेते राजू पाटील यांनी केली आहे.मानपाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सुमारे बारा लाख लोकसंख्या आहे. तर 140 पोलिस कर्मचारी सेवेत आहेत.त्यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांवर ताण पडतो आहे.काटई आणि दावडी या ठिकाणी नवीन दोन पोलीस स्टेशन व्हावे अशी मागणी आहे..दिवा शहराची लोकसंख्या आता पाच लाखाहून अधिक झाली आहे. केवळ 20 ते 25 पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर या शहराचा भार येत असल्याने गुन्ह्यांना आळा घालणे कठीण होत आहे. शहरामध्ये खून, चोऱ्या, दरोडे, विनयमंग, फसवणूक यांसारख्या घटना वाढत आहेत.येथील नागरिकांना तक्रार देण्यासाठी मुंब्रा जावे लागते. परिणामी मुंब्रा पोलीस स्टेशनवर अधिक भार येत आहे. याकरिता मुंब्रा पोलीस ठाण्याचे विभाजन करुन दिवा शहर परिसरासाठी स्वतंत्र पोलीस ठाण्याची निर्मिती करावी अशी मागणी करण्यात आली होती..ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या अधिपत्याखाली मुंब्रा पोलीस ठाण्याचे विभाजन करून दिवा येथे नवीन पोलीस ठाणे करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन स्तरावर पाठविण्यात आला होता. मनसेचे नेते राजू पाटील यांनी याविषयी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. तत्कालीन गृहमंत्री यांची भेट घेऊन याविषयींचा प्रस्ताव त्यांच्या समोर मांडला होता. मात्र हा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित आहे.मनसे नेते राजू पाटील यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत त्यांना याविषयीचे निवेदन दिले आहे. मुंब्रा पोलीस ठाण्याचे विभाजन आणि दिवा शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणेचा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. नियोजित दिवा पोलीस ठाणे करिता भूखंड व संमतीपत्रक मिळणेकरिता जिल्हाधिकारी तसेच महानगरपालिका यांच्याशी पत्र्यवहार करण्यात आलेला आहे असे त्यांनी मुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनास आणून दिले..शिवसेनेचे माजी आमदार सुभाष भोईर यांनी देखील यादरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे ही मागणी रेटून धरली. हा प्रश्न लवकरच मार्गी लावण्यात येईल असे आश्वासन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही माजी आमदारांना दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.