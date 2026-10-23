Raj Thackeray: 'हा लोकशाहीचा खुन आणि बलात्कारच', व्हायरल ऑडिओ क्लिपवर राज ठाकरेंचा घणाघात; ट्विट करत म्हणाले...

मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत एक ऑडिओ क्लिप ऐकवली आहे, ज्यामध्ये खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या मार्फत मनोज जरांगेंना 500 कोटी रुपये पोहोचवल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. ही ऑडिओ क्लिप व्हायरल होताच राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ पसरली आहे. अशातच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी याबाबत ट्विट करत घणाघात केला आहे..राज ठाकरे यांनी व्हायरल ऑडिओ क्लिपवर एक ट्विट केलं आहे, ज्यामध्ये 'हा लोकशाहीचा खुन आणि बलात्कारच' असे म्हणत खडखडीत टीका केली आहे. तसेच भारतीय जनता पक्ष काय पद्धतीने समाज माध्यमांवर दडपशाही आणत आहे, यावर पण चर्चा व्हायला हवी असे म्हटले आहे..Mumbai Local: मुंबईकरांनो लोकलचा लेटमार्क विसरा, आता ताशी १०० किमी वेगाने गाड्या धावणार; मध्य रेल्वेचा मोठा निर्णय.राज ठाकरे काय म्हणाले?भाजपचे काही पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एक ज्येष्ठ पदाधिकारी आणि स्वतःला निष्पक्ष राजकीय विश्लेषक म्हणणाऱ्यांची एक २९ मिनिटांची ‘फ्रेंडशिप फाईल’ ऑडिओ क्लिप व्हायरल होत आहे. पण खरंतर ही भाजपच्या चिखलफेक सैन्याचं चिलखत घालून फिरणारे काही युट्युब प्रभावक यांच्यातल्या मैत्रीची ’फ्रेंडशिप फाईल’ ऑडिओ क्लिप आहे. यामध्ये कोणी कोणाला ५०० कोटी दिले, माध्यमांना आम्ही कशी जरब दाखवू शकतो तसेच या मुद्द्यापासून लोकांचं लक्ष कसं भरकटवायचं यासाठी नविन धार्मिक ध्रुवीकरणाचा मुद्दा कसा रेटला पाहिजे, याविषयी चर्चा होत असल्याचे ऐकू येत आहे..या व्हायरल क्लीपवर खुलासे समोर येतीलच, पण भारतीय जनता पक्ष काय पद्धतीने समाज माध्यमं, माध्यमं यांच्यावर दडपशाही आणत आहे यावर देखील चर्चा झाली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी या ऑडिओ क्लिपचा फॉरेन्सिक रिपोर्ट मागवला आहे असं म्हणून वेळ मारून न्यायचा प्रयत्न केला आहे. पण फॉरेन्सिक अहवाल हा ऑडिओ किंवा व्हिडिओची तथ्यता तसेच खून, बलात्कार, आर्थिक घोटाळे अशा गंभीर गुन्ह्यात पुरावे तपासण्यासाठी मागवला जातो. ही ऑडिओ क्लिप ऐकताच 'हा लोकशाहीचा खुन आणि बलात्कारच आहे!' असं समजून येतंय..Lawrence Bishnoi custody : गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईपर्यंत मुंबई पोलीस का पोहोचू शकत नाहीत?; 'साबरमती'तून ताब्यात घेण्यास बंदी का?.मुख्यमंत्री म्हणाले की ही क्लिप बहुदा २ वर्षांपूर्वीची असावी, ती आत्ताच का आली ? खरतर ही क्लिप बाहेर आली कशी आणि ती आणली कोणी हा पण महत्वाचा प्रश्न आहे. खरतर याच्यात सरकार मधलं नेहमीप्रमाणे शहा काट’शाहाचं’ राजकारणच दिसतंय , आणि हो फॉरेन्सिक अहवाल, त्यातील तांत्रिकता याच्यात महाराष्ट्राला गोल गोल घुमवू नका. महाराष्ट्राला जे कळायचं आहे ते कळलं आहे. ते तुम्हाला मान्य आहे आणि मुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही किती निष्पक्ष आहात आणि तुम्ही कारवाई केली आहेत हे महाराष्ट्राला दाखवून द्या. तरंच या फॉरेन्सिकला अर्थ आहे, अन्यथा तुमच्या फायद्यासाठी वाकवलेला फॉरेन्सिक ठरेल, असे राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.