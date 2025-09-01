मुंबई

Maratha Reservation Protest : मराठा आरक्षणच्या लढ्याला मनसेची साथ... आंदोलकांच्या राहण्याची अन् जेवणाची सोय करण्याचे कार्यकर्त्यांना आदेश

MNS Extends Support to Maratha Reservation Protest : मनोज जरांगे यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरु केलं आहे. त्यांच्या उपोषणाचा आजचा चौथा दिवस आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्याभरातून लाखो मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले आहेत.
Maratha Reservation Protest: मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं, अशी मागणी मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरु केलं आहे. त्यांच्या उपोषणाचा आज चौथा दिवस आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्याभरातून लाखो मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले आहेत. मात्र, आता त्यांच्या राहण्याची आणि जेवण्याचं मोठं आव्हान निर्णय झालं आहे.

