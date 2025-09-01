Maratha Reservation Protest : मराठा आरक्षणच्या लढ्याला मनसेची साथ... आंदोलकांच्या राहण्याची अन् जेवणाची सोय करण्याचे कार्यकर्त्यांना आदेश

Maratha Reservation Protest: मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं, अशी मागणी मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरु केलं आहे. त्यांच्या उपोषणाचा आज चौथा दिवस आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्याभरातून लाखो मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले आहेत. मात्र, आता त्यांच्या राहण्याची आणि जेवण्याचं मोठं आव्हान निर्णय झालं आहे. .या आंदोलकांसाठी राज्यभरातून मदतीचा ओघ सुरु आहे. मोठ्या प्रमाणात खाण्याच्या वस्तू आणि पाण्याच्या बॉटलचे ट्रक मुंबईत येत आहेत. अशातच आता मनसेकडूनही या आंदोलकांना अन्न पुरवठा केला जाणार आहे. तसे आदेश मनसेचे नेते अमित ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना दिले आहेत. मराठा आरक्षणाचा निकाला जो लागायचा तो लागेल. तोपर्यंत या आंदोलकांच्या खाण्यापिण्याची सोय करा, असं त्यांनी म्हटलं आहे..Manoj Jarange: स्वतःला शिवरायांचे मावळे म्हणता अन्...; आंदोलकांचं महिला पत्रकारसोबत गैरवर्तन, पत्रकार संघटनेचं जरांगेंना इशारापत्र.अमित ठाकरे यांनी यासंदर्भात सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. ते म्हणाले, “सध्या आपल्या मुंबईत राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले हजारो मराठा बांधव आंदोलनासाठी जमले आहेत. मराठा आरक्षण हा विषय शासनाच्या हाती आहे, त्याचा निकाल काय लागेल हे काळ सांगेल. पण एवढं मात्र नक्की, आज जे इथे उभे आहेत ते आपले बांधव आहेत”.“हे शेतकरी, मजूर, लहानशा जमिनीवर पोट सांभाळणारे आणि शिक्षणासाठी धडपडणारे युवक आहेत. म्हणजेच मराठा समाजातील प्रत्येक स्तरातील आपलीच माणसं आहेत. हे आंदोलक आपल्या घरापासून, गावापासून, शेतापासून दूर येऊन इथे आंदोलन करीत आहेत. त्यांना काही कमी पडू नये, त्यांच्या मुलांच्या, आई-वडिलांच्या डोळ्यात पोटाची चिंता दिसू नये, ही जबाबदारी आपली आहे.” असंही त्यांनी सांगितलं..Manoj Jarange : सुप्रिया सुळेंच्या गाडीवर बाटल्या फेकल्या, जरांगेंनी आंदोलकांना खडसावलं; म्हणाले, ''भेटायला आलेल्या नेत्यांना...''.या पोस्टमध्ये अमित ठाकरे यांनी मनसेच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला आंदोलकांना अन्न-पाणी, औषधोपचार, राहण्याची आणि सुरक्षिततेची काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे. “एकही मराठा बांधव असा राहू नये की ज्याला वाटेल की तो मुंबईत एकटा आहे. लक्षात ठेवा, ते आपलेच आहेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.