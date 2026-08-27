मुंबई

Ganeshotsav: गणेशोत्सवासाठी कोकणवासीयांना मोठी भेट! मुंबईतून पुन्हा धावणार ‘मोदी एक्स्प्रेस’; बुकिंग कधीपासून? पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Ganeshotsav Special Modi Express From Mumbai to Konkan: गणेशोत्सवासाठी मुंबईहून कोकणला प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी मोदी एक्सप्रेस पुन्हा सुरू होणार आहे. आमदार नितेश राणे यांनी बुकिंग आणि वेळापत्रकाची संपूर्ण माहिती दिली आहे.
Mumbai-to-Konkan Modi Express Schedule and Booking Information For Ganeshotsav

Mumbai-to-Konkan Modi Express Schedule and Booking Information For Ganeshotsav

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

गणेशोत्सवाच्या आगमनाबरोबरच मुंबईत राहणारे कोकणचे रहिवासी आपल्या मूळ गावी जाण्यासाठी उत्सुक होतात. या शुभप्रसंगी भक्तांचा प्रवास सुलभ आणि आनंददायी करण्यासाठी मोदी एक्सप्रेस पुन्हा एकदा तुमच्या सेवेत परतण्यास सज्ज आहे. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार नितेश राणे यांनी कोकणला जाणाऱ्या भाविकांसाठीच्या या विशेष रेल्वे प्रवासाचा सर्व महत्त्वाचा तपशील जाहीर केला आहे.

Loading content, please wait...
railway
Ganeshotsav
Railway Administration
modi express
Maharashtra state government Ganeshotsav
Marathi News Esakal
www.esakal.com