Ganeshotsav: गणेशोत्सवासाठी कोकणवासीयांना मोठी भेट! मुंबईतून पुन्हा धावणार ‘मोदी एक्स्प्रेस’; बुकिंग कधीपासून? पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

गणेशोत्सवाच्या आगमनाबरोबरच मुंबईत राहणारे कोकणचे रहिवासी आपल्या मूळ गावी जाण्यासाठी उत्सुक होतात. या शुभप्रसंगी भक्तांचा प्रवास सुलभ आणि आनंददायी करण्यासाठी मोदी एक्सप्रेस पुन्हा एकदा तुमच्या सेवेत परतण्यास सज्ज आहे. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार नितेश राणे यांनी कोकणला जाणाऱ्या भाविकांसाठीच्या या विशेष रेल्वे प्रवासाचा सर्व महत्त्वाचा तपशील जाहीर केला आहे..आमदार नितेश राणे यांनी सांगितले की, गेल्या १४ वर्षांपासून मोदी एक्सप्रेस गणेशोत्सवाच्या शुभ मुहूर्तावर मुंबईहून कोकणाकडे रवाना होत आहे. दरवर्षी जेव्हा ते प्रवाशांना निरोप देण्यासाठी येतात, तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसणारे समाधान आणि आनंद पाहून त्यांना असीम समाधान आणि आनंद मिळतो. कोकणातील लोकांच्या या अथांग प्रेमामुळे आणि आशीर्वादांमुळे, या वर्षीही मोदी एक्सप्रेस लोकांना त्यांच्या गावी पोहोचवण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे..Mumbai Ganeshotsav: गणेशोत्सवासाठी मंडपात वीज कनेक्शन हवंय? BEST च्या ११ अटी पूर्ण करा, ELCB रिपोर्टही द्यावा लागणार, नवे नियम काय?.जर तुम्ही या ट्रेनने प्रवास करण्याचा विचार करत असाल, तर तिच्या सुटण्याच्या वेळा आणि सुटण्याची ठिकाणे नक्की नोंदवून घ्या. नितेश राणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी एक्सप्रेस ९ आणि ११ सप्टेंबर रोजी धावणार आहे. ही ट्रेन दादर स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक १४ वरून सकाळी १०:३० वाजता कोकणाकडे सुटेल. मुंबईहून निघाल्यानंतर, प्रवाशांच्या सोयीसाठी ही ट्रेन कोकण विभागातील महत्त्वाच्या स्थानकांवर थांबेल. तिचा मार्ग पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आला आहे..दादर सोडल्यानंतर पहिला महत्त्वाचा थांबा रत्नागिरी येथे असेल. यानंतर ट्रेन वैभववाडी येथे थांबेल. पुढचा थांबा कणकवली असेल. ट्रेन तिच्या अंतिम मुक्कामावर सावंतवाडी येथे पोहोचेल, जो तिचा शेवटचा थांबा असेल. कोकणातील प्रवाशांना प्रवासादरम्यान कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. नितेश राणे यांनी आश्वासन दिले की, दरवर्षीप्रमाणे मोदी एक्सप्रेसमध्ये अन्न आणि पाण्यासह सर्व आवश्यक सुविधा पूर्णपणे उपलब्ध असतील. यामुळे प्रवाशांना पूर्णपणे चिंतामुक्त आणि आरामदायी प्रवास सुनिश्चित होईल..या प्रवासात सहभागी होण्यासाठी, तिकीट बुकिंगच्या तारखा आणि संपर्क माहिती जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. तिकीट बुकिंग २ सप्टेंबरपासून सुरू होईल आणि ५ सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहील. प्रवाशांनी या मर्यादित कालावधीत आपली तिकिटे बुक करणे आवश्यक आहे. कणकवली, देवगड आणि वैभववाडी येथील प्रवाशांना तिकीट बुकिंगसाठी स्थानिक भाजप मंडळ अध्यक्षांशी संपर्क साधावा लागेल..BEST Bus: रक्षाबंधनसाठी 'बेस्ट'ची मोठी भेट, मुंबईत १३६ जादा गाड्या चालवण्याचे नियोजन.यावेळेस ट्रेन रत्नागिरीलाही थांबा असल्याने रत्नागिरीहून येणाऱ्या प्रवाशांना भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रशांत यादव यांच्याशी संपर्क साधून आपले आरक्षण निश्चित करावे लागेल. आमदार नितेश राणे यांनी कोकणातील रहिवाशांना येत्या ९ आणि ११ तारखेला बाप्पाचे नाव घेत पारंपरिक पद्धतीने नाच-गाणे करत आपापल्या गावी परत येण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सर्वांना वेळेवर तिकीट बुक करून, आपल्या हक्काच्या 'मोदी एक्सप्रेस'मध्ये बसून सुरक्षितपणे आपापल्या गावी पोहोचण्याचे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.