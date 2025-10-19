मुंबई

Mokhada ST Bus : ऐण सणात भंगारात निघालेल्या बस प्रवाशांच्या सेवेला, जव्हार आगाराचा गलथान कारभार, प्रवासी त्रस्त

Maharashtra Transport : जव्हार आगाराच्या बहुतांश एसटी बसेसची मोडतोड व दयनीय अवस्था झाल्याने, दिवाळी सणाच्या काळात प्रवासी आणि विद्यार्थ्यांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे.
Jawahar ST Buses: Rags on the Road, Not Raths!

भगवान खैरनार ः सकाळ वृत्तसेवा
मोखाडा : जव्हार आगाराच्या बहुतांश एस टी बस ची दुरावस्था झाली आहे. अनेक बस गळक्या, खिडकीच्या तुटलेल्या काचा, मोडलेली आसन व्यवस्था, तुटलेले पत्र्यामुळे या गाड्या भंगारात निघाल्या आहेत. त्याच अवस्थेत या गाड्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थी व प्रवाशांच्या सेवेसाठी रस्त्यावर धावत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व प्रवासी त्रस्त झाले आहेत. ऐण दिवाळी सणात प्रवाशांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून त्यांनी एस टी बसच्या प्रवासाकडे पाठ फिरवली आहे.

